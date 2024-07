Ob tierisch, lecker, wohltuend oder himmlisch – wenn im Herbst die Brisen steifer werden, herrscht auf den Ostfriesischen Inseln wahrlich keine Flaute. Es gibt viel zu erleben: Ein absoluter Höhepunkt sind die Zugvogeltage, wenn wieder tausende Vögel auf dem Weg gen Süden im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Station machen. Dazu erwarten die Gäste auf jeder Insel tolle Veranstaltungen wie nächtliche Sternwanderungen, Köstlichkeiten aus dem Meer und plattdeutsche Wochen.

Zugvogeltage: Mit dem Fernglas an den Strand

Vom 12. bis zum 20. Oktober wird der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zum riesigen Buffet: Während der 16. Zugvogeltage steuern wieder tausende Vögel die Ostfriesischen Inseln an, um sich für den Flug in den warmen Süden zu stärken. Von Borkum bis Wangerooge wird es vielfältige Veranstaltungen geben, die auch ohne vogelkundliche Vorkenntnisse großen Spaß versprechen. Das geht von der geführten Vogelbeachtung auf Juist, an deren Ende der Nationalpark-Ranger Pfannkuchen über dem offenen Feuer zubereitet, bis zur Inselsafari auf Wangerooge.

Thalasso: Die Heilkraft des Meeres genießen

Das Reizklima der Nordsee, die salzige Luft, das Meerwassers, die Algen und der Schlick aus dem Watt sind die Zutaten für eine wohltuende Thalasso-Therapie. Urlauber können sich diese auf allen sieben Ostfriesen gönnen. Hier herrschen ideale Voraussetzungen für die Heilkräfte aus dem Meer. Seit 2019 sind die Ostfriesischen Inseln offiziell vom Europäischen Prüfungsinstitut Wellness & Spa e.V. als Thalasso-Region zertifiziert. Typische Anwendungen bei Thalasso sind Packungen, Masken oder Peelings für die Haut, Meerwasser- oder Schlickbäder und Inhalationen. Die wohltuende Nordseeluft kann man bereits bei der Anreise auf der Fähre und beim Strandspaziergang genießen.

Wattwanderung: Überlebensstrategien der Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Im Klartext: Eine Wattwanderung geht immer, auch außerhalb des Sommers. Zwischen Oktober und April werden auf den Inseln interessante Wanderungen angeboten, die zum Beispiel einen Blick auf die Überlebensstrategien der Tier- und Pflanzenwelt im Wattenmeer erlauben. Einfach warm anziehen, hohe Gummistiefel an die Füße und schon kann es losgehen.

Miesmuschelfest auf Wangerooge

Am 14. Oktober dreht sich auf Wangerooge alles um die Miesmuschel: Dann fährt die Inselgastronomie (bereits ab September) Miesmuscheln in allen nur erdenklichen Variationen auf. Neben Klassikern wie Muscheln in Tomatensoße oder Weißweinsud stehen auch frittierte Miesmuscheln, Miesmuschelburger, Miesmuscheln aus Schokolade und andere Leckereien auf den Speisekarten. Das Fest wird mit Live-Musik und einem bunten Kinderprogramm begleitet.

Achtsamkeitstage auf Juist

Auf Juist können sich die Gäste im Herbst etwas Gutes tun. Bei den Achtsamkeitstagen (vom 28. Oktober bis zum 1. November) helfen erfahrene Coaches beim Finden des inneren Gleichgewichts. Es gibt Kurse mit dem Fokus auf den Kopf und auf den Körper. Die Teilnehmer erwarten Bewegungs- und Atemeinheiten sowie Meditationen. Das Ziel des Achtsamkeits-Coachings ist es, zu einem zufriedeneren Leben zu verhelfen.

Borkum: Moije Weken up Platt

Im September spricht Borkum Platt: Bei den Moije Weken up Platt wird es zahlreiche Veranstaltungen „up Börkumer Platt geben“ und die Sprache so einem breiten Publikum nähergebracht. Auf dem Programm stehen Heimatabende mit Musik, Shantys singen, Kneipentour, Platt-Quiz, Walfänger-Abend, Yoga, Natur-, Museums- und Ortsführungen sowie jede Menge Döntjes. Für Gäste, die Borkum so richtig kennenlernen wollen, bedeutet das so richtig viel Spaß.

Nachtwanderung auf Spiekeroog

Wer auf der Sterneninsel Spiekeroog urlaubt, sollte am 10. Oktober den Nachwuchs etwas länger aufbleiben lassen: Denn die Familien-Nachtwanderung ist ein echtes Abenteuer. Spiekeroog ist ein Dunkelort, von dem sich in klaren Nächten die Milchstraße perfekt sehen lässt. Auf der rund zwei Stunden dauernden geführten Tour werden der Sternenhimmel erklärt und Geschichten von Sternenjägern sowie Hütern der Dunkelheut erzählt.

Sanddornlauf auf Langeoog

Der Langeooger Sanddornlauf gehört für viele Gäste zu den Höhepunkten des Herbstes. Am 3. Oktober können die Teilnehmer – jeder darf mitmachen – über 5 oder 10 Kilometer durch die herrliche Natur der Insel laufen. Auch die Bambinis (400 Meter) und Jugendlichen (1000 Meter) haben ihre eigenen Läufe. Der Start ist am Haus der Insel. Es geht am Strand entlang, über den Schniederdamm und durch den Ortskern zurück zum Start.

Fitnesstage auf Baltrum

Auf der kleinsten Ostfriesischen Insel Baltrum können Urlauber groß rauskommen: Vom 21. bis 29. September kann man hier das Deutsche Sportabzeichen erlangen. Dazu wird ein auf das DSA-Sportabzeichen zugeschnittenes Einstiegsprogramm angeboten, samt Trainingsplan für zuhause. Zahlreiche Insel-Betriebe machen mit, so wird die Baltrumer Gastronomie explizite Sport-Gerichte anbieten.

Meeresleuchten auf Norderney

Wenn es draußen dunkel wird, gehen im bade:haus Norderney die Kerzen an: An jedem zweiten Freitag im Monat findet das „Meeresleuchten“ statt. Dann wird das Schwimmbad in warmes Kerzenlicht getaucht, es gibt Livemusik sowie besondere Saunaaufgüsse und ein Meersalz-Sanddorn-Peeling. Zusätzlich können sich die Besucher zwischendurch mit regionalen Köstlichkeiten stärken.

An der niedersächsischen Nordseeküste findet man gleich siebenmal deutsches Urlaubsglück: die sieben Ostfriesischen Inseln. Von West nach Ost reihen sich Borkum (www.borkum.de), Juist (www.juist.de), Norderney (www.norderney.de), Baltrum (www.baltrum.de), Langeoog (www.langeoog.de), Spiekeroog (www.spiekeroog.de) und Wangerooge (www.wangerooge.de) als geografische Perlenkette aneinander. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter und ihren Charme – gemeinsam sind ihnen das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, die frischen, gesunden Seebrisen, die schäumenden Nordseewellen, der unendliche Horizont mit den atemberaubenden Sonnenuntergängen und das Gefühl der grenzenlosen Freiheit an den kilometerlangen Stränden. (BSZ)