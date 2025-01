Familienfreundlich

Ab sofort dürfen sich die Destinationen Fieberbrunn, Steinplatte-Winklmoosalm und Buchensteinwand-Bergbahn Pillersee mit der anerkannten „Zertifizierung als Familien-Skiregion“ der conos gmbh, in Zusammenarbeit mit der Tirol Werbung, schmücken. Die Strategie- und Managementberatung mit langjähriger Expertise im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft hat die Qualitätsinitiative vor Ort begleitet.

Die Spezialisten prüften persönlich und mithilfe eines umfassenden Kriterienkatalogs die Angebote des Tourismusverbandes, des Skigebiets, der Skischulen und -verleihe. Wesentliche Anforderungen waren unter anderem spezielle Kinder- und Familientarife, öffentlich nutzbare Erlebnis-Attraktionen und eine familienfreundliche Ausstattung. Neben den „Muss“- gab es auch „Soll“-Qualitätsmerkmale, die auf besondere Services und Highlights hinweisen, wie zum Beispiel klimaneutrale Anreisemöglichkeiten oder ein Indoor-Kindergarten. Mindestens 85 Prozent der Kriterien mussten für die Zertifizierung erfüllt sein, was mit Ergebnissen zwischen 94 und 97 Prozent deutlich übertroffen werden konnte.

In Fieberbrunn stechen besonders positiv etwa die Abenteuer mit Maskottchen „Timok“ heraus – vom „Alpine Coaster“ bis hin zur Rennstrecke mit Zeitnahme. Im Skigebiet Steinplatte-Winklmoosalm sind es der „Triassic Park“ und die umfassende Kinderbetreuung. Daneben punktet die Buchensteinwand vor allem mit ihrem liebevoll angelegten Kinderpark im Talbereich mit Zauberteppich und Wellenbahnen.

Für Daniela Resch, Geschäftsführerin des Pillerseetals, ist die Auszeichnung von besonderer Bedeutung: „Wir sehen sie als einen wesentlichen Meilenstein auf unserem Weg zu einer der zehn besten Familiendestinationen in den Alpen.“ Bis 2030 will das Pillerseetal dieses Ziel erreicht haben. „Die Auszeichnung verspricht eine stärkere Resonanz für die vielen Angebote im Pillerseetal und bestätigt uns in unseren konsequenten Bemühungen“, so Resch.

Für Gäste mit Nachwuchs im Gepäck heißt das: Im Pillerseetal finden sie ganz leicht die passende Unterkunft, den Skikurs fürs richtige Lernniveau und auf Wunsch ein spezielles Kinderprogramm. Außerdem top: Neben anfängerfreundlichen Pisten und Aufstiegsanlagen gibt es auch vielseitige Freizeitmöglichkeiten abseits der Piste. Die Qualitätsinitiative startete bereits 2015, als die Ansprüche an familienorientierte Wintersportgebiete definiert und anschließend schrittweise umsetzt wurden. www.pillerseetal.at

Autofrei anreisen und Vorteile genießen: Wer mit dem Zug ins Pillerseetal kommt, hat nicht nur drei Bahnhöfe (Fieberbrunn, Pfaffenschwendt, Hochfilzen) zur Auswahl, sondern wird dazu kostenfrei mit dem Shuttleservice zur Unterkunft und retour gebracht. Die Gästekarte gilt zudem automatisch als Ticket für sämtliche Regio-Busse und Nahverkehrszüge zwischen Hochfilzen und Wörgl. (BSZ)