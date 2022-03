Faszinierende Fernblicke

Am Sonntag, 13. März, bietet Waldführer Klaus Strasser eine geführte Schneeschuhtour auf den Ruckowitzschachten an. Startpunkt dieser rund zehn Kilometer langen Wanderung ist um 10 Uhr in Zwieslerwaldhaus.



Besonders stimmungsvoll ist diese Schneeschuhwanderung wegen des wechselnden Lichts in den weiter recht winterlichen Wäldern unterhalb des Ruckowitzbergs und den herrlichen Ausblicken entlang der Strecke. Der kräftezehrende Aufstieg auf rund 1200 Meter wird belohnt mit einer beeindruckenden Sicht auf den König des Bayerwalds – den Großen Arber. Auf dem Ruckowitzschachten angekommen ist, mit etwas Glück, sogar ein Blick bis in den angrenzenden Nationalpark Šumava in Tschechien und auf die Gipfel des Jerzerní Hora und Spicak möglich. Nach einer kleinen Mittagspause auf dem größten Schachten im Nationalpark geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt.



Bei dieser geführten Schneeschuhwanderung werden rund 450 Höhenmeter überwunden, weshalb eine gute Kondition vorhanden sein sollte. Teilnehmer sollten auch an entsprechende Kleidung, feste Wanderschuhe und ausreichend Verpflegung denken. Für die Tour sind zwischen fünf und sechs Stunden eingeplant. Es besteht unterwegs keine Einkehrmöglichkeit.



Die Führungsgebühr beträgt fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei. Bei Anreise mit dem Bus sowie bei Vorzeigen einer Nationalpark-Card oder einer Gästekarte mit GUTi-Logo wird nur die halbe Führungsgebühr erhoben. Schneeschuhe können gegen eine Gebühr von sechs Euro ausgeliehen werden – dies bitte bei der Anmeldung angeben. Für Teilnehmer gilt die 3G-Regel, Kinder und minderjährige Schüler ausgenommen. Beim Bezahlen besteht Maskenpflicht, während der Tour ist bei Einhalten des Mindestabstands keine Maske nötig. Um die Abstandsregelungen einhalten zu können, ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt. Die üblichen Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung beim Nationalpark-Führungsservice (0800 0776650) möglichst frühzeitig, spätestens jedoch einen Tag vorher, erforderlich. Dabei erfahren Sie auch den genauen Treffpunkt für die Führung. (BSZ)