Ferien daheim

Faulenzen am Strand, Wellenreiten im kühlen Nass und ein Segeltörn durch beeindruckende Natur: Mit Sommer-Wasser-Erlebniswelten der Superlative will das Oberpfälzer Seenland in diesem Jahr diejenigen begeistern, die die Ferien in Deutschland verbringen. Die Botschaft: Für einen entspannten Sommerurlaub mit Badehose und Bikini reicht schon eine Fahrt ins Oberpfälzer Seenland. Mit mehr als 800 Hektar Wasserfläche rund um die größten Seen Ostbayerns, zahlreichen Teichen und Flüssen gilt die Region nördlich von Regensburg als optimale Urlaubs- und Freizeitregion für alle, die sich gerne ins nasse Vergnügen stürzen. Auch zu Land bietet das Oberpfälzer Seenland mit rund 700 Kilometer gut ausgeschilderten Rad- und Wanderwegen, der größten Holzkugel der Welt, Freizeitparks und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten mehr Attraktionen und Erlebnisse als in einen einzigen Urlaub passen. (obx)