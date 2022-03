Firn- und Sonnenskilauf

Die Tage werden länger, die Sonne wärmer, die Pisten noch griffiger. 1,20 Meter Schnee am Berg garantieren in der Axamer Lizum Firn- und Höhen­sonnen­genuss „extended“ für Skifahrer, Snowboarder und Tourengeher.

Von griffig-hart bis butterweich: Dank der großen Schneemengen und der Höhenlage zwischen 1540 und 2340 Metern zeigen sich die Pisten in der Axamer Lizum zum Sonnenskilauf in Bestform. Wer frühmorgens um 8:30 Uhr in die Skier oder aufs Board steigt, kann die harten Pisten voll ausfahren. Um die Mittagszeit setzen die Carver ihre Schwünge bereits in butterweichen Firn. Im perfekt getunten Golden Roof Funpark zeigen die Boarder ihren Trickreichtum und brettern über die große Jump Line. Skitourengeher streben auf zwei markierten Aufstiegsspuren der Sonne und dem Hoadl entgegen.



Die Panoramaterrasse am Hoadl-Haus ist der Lieblingsplatz für alle, die auf Höhensonne und Tiroler Schmankerln stehen. Durch die sonnige Lage der Pisten und die länger werdenden Tagen können Genuss-Skiläufer bis zum Betriebsschluss um 16 Uhr mit griffigem Firn rechnen. Die Bahnen und Lifte laufen durchgehend bis zum Ostermontag (18. April). Schon seit dem 21. März gelten Nebensaisonpreise. Von Innsbruck fahren regelmäßig Gratis-Skibusse und -Hotelshuttles in die Axamer Lizum. Skiausrüstung schleppen ist nicht obligat. Es gibt auch einen Ski-Verleih und ein beheiztes Skidepot. (BSZ)