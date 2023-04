Fisch, Mozart und Ponyclub

Zu Ostern kommt im Chiemgau Fisch auf den Tisch, und zwar fangfrisch aus dem Chiemsee oder Waginger See. Den gibt es rund um die Seen zu kaufen: in Fischhütten, auf Bauernmärkten und in kleinen Fischläden, etwa am Traunsteiner Stadtplatz. Heimische Renken, Brachsen und Aale machen sich gut im Feiertagsmenü. Viele Fischzuchten bieten außerdem frische Forellen an und verkaufen sie auf Märkten und direkt ab Hof. Am Karfreitag verkaufen die Wössner Fischer am Alten Bad in Unterwössen ihren Fang ab 10 Uhr. Auch das Online-Geschäft der Chiemseefischer hat sich in den letzten Jahren etabliert. Ab einem Mindestbestellwert liefern sie den Fisch in einer Styroporbox nach Hause.

Eine andere Tierart dürfte vor allem für junge Mädchen weitaus interessanter sein - Ponys. Jeden Tag gibt es in den Osterferien einen Ponyclub auf Gut Ising. Gemeinsam striegeln, pflegen, kuscheln, satteln und ausreiten stehen auf dem Programm, und sogar ein Reitabzeichen kann abgelegt werden. Ein drei-Stunden-Block kostet 60 Euro. Alle Informationen stehen auf www.gut-ising.de.

An Feiertagen sind nicht nur kulinarische, sondern auch kulturelle Highlights stets hochwillkommen. Das Kloster Seeon würdigt Wolfgang Amadeus Mozart mit der alljährlichen "Mozartwoche" vom 9. bis 15. April. Auf dem Programm steht heuer auch eines der Offertorien, die Mozart während eines Aufenthalts im Kloster als Kind komponiert hat. Alle Informationen zu den Konzerten stehen auf der Seite www.kloster-seeon.de.

Nicht nur bunte Frühlingsblüher, auch erste Kräuter haben zu Ostern schon Saison. Am13. April um 15 Uhr können Gäste sich einer Kräuterwanderung im Achental anschließen. Die gesammelten Kräuter werden direkt vor Ort zu einer Kräuterbutter verarbeitet und mit frischem Brot verkostet. Treffpunkt ist in Unterwössen. Kinder von 6-18 Jahren zahlen 5 Euro, Erwachsene 18 Euro (Material inbegriffen). Anmeldung erforderlich bis zum Vortag 17 Uhr bei den Achental Tourist-Informationen unter 08641-597910 oder info(at)achental.com. Weitere Kräuterwanderungen gibt es in den Osterferien etwa in Inzell und Ruhpolding.

Ob Frauenchiemsee mit seinem besonderen Inselklima, die Irisblüte in Raiten, die große Orchideenvielfalt oder sage und schreibe 25.000 Stiefmütterchen im Schlosspark Herrenchiemsee - der Chiemgau ist was fürs Auge. Dass auf Almen und in Streuwiesen so viele vom Aussterben bedrohte Pflanzen zu finden sind, liegt an den geografischen Bedingungen ebenso wie an den großflächigen Schutzgebieten.



Ein Freizeitvergnügen für Kinder von vier bis 13 Jahre gibt es am 6. und 8. April im Kurpark in Ruhpolding, jeweils von 13 bis 16 Uhr. Zwischen Hüpfburg, Kriechtunnel und Glücksrad sind auch viele Ostereier versteckt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Informationen stehen unter www.ruhpolding.de.

Am Ostersonntag von 10 bis 16 Uhr lädt der Märchenpark in Marquartstein zur Ostereiersuche. Im Park sind unzählige bunte Ostereier versteckt. Und selbst, wenn ein Kind nichts findet - es wartet eine Überraschung für jedes Kind (www.erlebnispark.by). (BSZ)