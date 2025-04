Ein malerischer Fluss, dichte Wälder, weite Wiesen und charmante Orte entlang des Weges - der Flusswanderweg am Regen hat das Potenzial, Deutschlands schönster Wanderweg 2025 zu werden. Jetzt ist es offiziell: Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald hat es mit ihrer Bewerbung in die Finalrunde der renommierten Wahl des Wandermagazins geschafft. Der Weg tritt in der Kategorie Tagestour als einziger bayerischer Kandidat an. Bis 30. Juni läuft die Abstimmung.

Die rund 25 Kilometer lange Route verbindet Naturerlebnis, kulturelle Highlights und eine ausgezeichnete Infrastruktur. Startpunkt ist der Wanderpark im Grenzort Bayerisch Eisenstein, eingebettet in die imposante Kulisse des Bayerischen Waldes. Der Weg folgt dem sanft plätschernden Regenfluss, führt durch dichte Wälder, blühende Wiesen und idyllische Dörfer - und lädt immer wieder zu entspannten Pausen ein.



Ein besonderes Highlight entlang der Strecke ist die Glasstadt Zwiesel. Hier lohnt sich ein Stopp, um die weltweit höchste Kristallglas-Pyramide zu bestaunen oder eine der traditionsreichen Glasmanufakturen zu besuchen. Weiter geht es entlang des Schwarzen Regens in Richtung des Etappenziels: der Stadt Regen, die als Genuss- und Fairtrade-Stadt zahlreiche Einkehrmöglichkeiten für Wanderer bereithält.



Doch nicht nur die landschaftliche Schönheit macht den Weg besonders - auch die hervorragende Anbindung ist ein Pluspunkt: Dank der Waldbahn können Wanderer bequem und umweltfreundlich zum Ausgangspunkt zurückkehren.



Bis 30. Juni läuft die bundesweite Abstimmung über den schönsten Wanderweg Deutschlands. Wanderfans aus ganz Deutschland können online oder per Wahlkarte mitentscheiden, welcher Weg den begehrten Titel erhält. Besonders die Touristiker aus dem Bayerischen Wald setzen auf die Unterstützung der Heimatregion. "Wer für den Flusswanderweg am Regen stimmt, setzt gleichzeitig ein Zeichen für die gesamte Region", sagt Robert Kürzinger, Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald. "Der Weg ist ein echtes Juwel - und wir sind überzeugt, dass er gute Chancen auf den Titel hat."



Die Nominierung ist ein Erfolg, der durch Zusammenarbeit möglich wurde: Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald hat gemeinsam mit der Stadt Regen und den Tourist-Informationen in Bayerisch Eisenstein und Zwiesel an der Bewerbung gearbeitet. Sie alle setzen nun darauf, dass möglichst viele Wanderfreunde aus Bayern und ganz Deutschland ihre Stimme für den Flusswanderweg abgeben.



Abstimmen können Wanderfans bis zum 30. Juni 2025 unter wandermagazin.de/wahlstudio oder vor Ort in den Tourist-Informationen per Wahlkarte. (obx)