Frühjahrs-Happening im Schnee

Die Skischule Top On Snow Sudelfeld organisiert zusammen mit den Bergbahnen Sudelfeld GmbH & Co. KG am 19. März einen vielseitigen Tag im Schnee. Unter dem Motto Spaß und Action für die ganze Familie steht damit der ganze Samstag im Skiparadies Sudelfeld.



Von 10 bis 15 Uhr gibt es ein interessantes Programm für Groß und Klein: Die Skischule Top On Snow bietet kostenlos einen Neuheiten-Skitest mit Völkl Ski, ein Skilehrer Guiding durch das Skigebiet zur aktuellen und neuen Skitechnik, Freestyle- und Freeridecross-Schnupperkurse und vieles mehr an.



Außerdem wird das Finale der Shred Kids stattfinden und es wird einen Kinder-Rennski-Test von Völkl geben sowie einen Wachs- und Kantenservice der Firma Toko. Der Eintritt im Snuki Kinderland zum Frühjahrshappening beträgt am Samstag nur 5 Euro pro Kind für den ganzen Tag. Für die nötige Verpflegung stehen zahlreiche Hütten und Restaurants im gesamten Skigebiet bereit.



Auch dürfen sich große und kleine Technikfans freuen. Eine Gruppe von Pistenbully-Modellbauern wird mit verschiedenen Modellen der modernsten Pistenraupen an der Talstation des 6er-Sessellifts am Waldkopf eine Vorführung machen. Natürlich können dort auch die großen Pistenbullys besichtigt werden.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Infos bei der Skischule Top On Snow Sudelfeld unter Tel. 08023-7839005 oder sudelfeld@toponsnow.de und unter www.sudelfeld.de. (BSZ)