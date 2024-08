Goldener Genussherbst

Wenn die Laubbäume in ihren buntesten Farben leuchten, lädt die Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis zum Genussherbst 2024 ein. Doch nicht nur die Natur steht im Zeichen der goldenen Jahreszeit: Vom 2. September bis 20. Oktober strahlen auch Einheimische und Gäste bei zahlreichen Veranstaltungen um die Wette.

Die Bergwälder werfen sich in ihre bunteste Festtracht, das bedeutet, er ist da – der Herbst. Dank klarer Luft, unendlicher Fernsicht und weniger Hektik ist diese Jahreszeit für viele Urlauber auch die schönste. Also auf geht’s zum genussreichen Wandern nach Serfaus-Fiss-Ladis! Mit Betonung auf „genussreich“. Was gibt es Schöneres, als an einem milden Herbsttag einen Berg zu erwandern oder sich beim Radeln die frische Luft um die Nase wehen zu lassen? Wie gut, dass die drei Bergdörfer Serfaus, Fiss und Ladis von zarten Genussrouten bis hin zu schwereren Gipfeltouren für jeden Gast das Richtige bieten. Natürlich auch für Familien mit Kindern und Kinderwagen. Neben all der Action können sich Gäste und Einheimische diesen Herbst auch auf jede Menge kulinarischer, musikalischer und kultureller Veranstaltungen freuen. Goldener als hier im oberen Tiroler Inntal kann der Herbst nicht werden! Das sind die Genussherbst-Highlights rund um Serfaus, Fiss und Ladis in chronologischer Reihenfolge:

6. bis 8. September: 12. Traktoren- und Oldtimertreffen

Wer auf alte Landmaschinen, Pkws und Motorräder steht, muss sich das Wochenende vom 6. bis 8. September rot anstreichen. Dann steigt nämlich das 12. Traktoren- und Oldtimertreffen mit Teilnehmern aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Niederlande und Belgien. Das ist gelebte Nostalgie!

7. bis 29. September: Kunst am Berg

Vom 7. bis 29. September lassen sich Kulturfreunde inspirieren. Nicht irgendwo, sondern hoch oben am Fisser Schönjoch auf 2436 Metern Seehöhe. Beim einzigartigen Event namens Kunst am Berg fertigen Künstler ihre Werke live vor Zuschauern an. Die vollendeten Stücke können dann bis 13. Oktober zusammen mit weiteren Ausstellungen von Freizeitkünstlern inmitten der Bergkulisse hoch über Serfaus-Fiss-Ladis besichtigt werden.

21. September: Almabtrieb

Der Almabtrieb in Fiss hat eine lange Tradition. Dieses Jahr kehren die bunt geschmückten Kühe am 21. September von den Almen ins Tal zurück. Begleitet wird der Almabtrieb von der Musikkapelle Fiss. Und wie es sich für ein Bergdorf gehört, wird gebührend gefeiert.

2. bis 18. Oktober: Golden Fine Arts Festival

Das Golden Fine Arts Festival findet an neun Terminen zwischen dem 2. und 18. Oktober in Serfaus und Fiss statt. Die drei Genusswochen locken mit einer einzigartigen Kombination aus kulinarischen Köstlichkeiten, Kunst und guter Musik. Jede Menge Live-Bands – von der Blaskapelle bis zur Jazzband – spielen auf und sorgen für beste Stimmung. Da schmecken die Gaumenfreuden gleich doppelt so gut!

4. bis 6. Oktober: Finest Kulinarik Fiss

Der Berg-Oktober hoch über dem oberen Tiroler Inntal beginnt ausgesprochen schmackhaft – beim Event namens Finest Kulinarik mit Fisser Gastronomen. Dann verwandelt sich die Kulturwiese beim Kulturhaus in Fiss in eine Entspannungs- und Genusswiese. Auf Liegestühlen ruhend, lauschen Gäste und Einheimische gemeinsam chilliger Musik und genießen kulinarische Köstlichkeiten sowie außergewöhnliche Drinks. Prost!

6. Oktober: ein Oktoberfest, weit weg vom städtischen Rummelplatz

Nicht nur München hat sein Oktoberfest, sondern auch das Bergrestaurant Lassida hoch über Serfaus. Am 6. Oktober locken echtes Oktoberfestbier, gute Musik und feine Gaumengenüsse auf 2350 Meter Höhe.

9. bis 11. Oktober: kidsMANIA Bewegungstour

Auch die kleinen Gäste von Serfaus-Fiss-Ladis können sich auf ihren Genussherbst in den Tiroler Bergen freuen. Am Wochenende vom 9. bis 11. Oktober steigt die kidsMANIA Bewegungstour. Unter dem Motto „Raus aus dem Wohnzimmer – Rein ins Vergnügen!“ sorgt dieses Event mit jeder Menge Spaß- & Action-Stationen für tolle Familientage im Herbst.

11. bis 13. Oktober: Food Truck Festival

Nochmals kulinarisch wird’s vom 11. bis 13. Oktober beim Food Truck Festival in Fiss. Ob handgefertigter Burger, hausgemachte Pizza, exotische Street-Food-Kreationen oder lokale Bergdelikatessen, ob vegetarisch, vegan oder glutenfrei – die kulinarische Vielfalt spiegelt die kreative Energie der Food-Truck-Szene wider. Mahlzeit!

Den ganzen Herbst über: Honig, Honig, Honig

Im September und Oktober dreht sich in den Bergdörfern Serfaus, Fiss und Ladis alles ums Thema Honig. Honig ist schließlich nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern auch ein wertvolles Heilmittel mit vielfältigen Anwendungsgebieten. Sonnenklar also, dass sich der Genussherbst 2024 in Serfaus-Fiss-Ladis diesem vielseitigen Naturprodukt widmet.

Detaillierte Informationen zum Genussherbst gibt es unter www.serfaus-fiss-ladis.at/de/News-Events/Genussherbst. (BSZ)