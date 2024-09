Goldener Oktober für Genießer

Sieben Schmankerlwirte aus Neumarkt in der Oberpfalz wollen im Oktober für das inzwischen überregional bekannte herbstliche Kulinarik-Festival "Neumarkter Schmankerlwochen" wieder alle Register ziehen. Passend zum diesjährigen Motto "Erntedank - die Fülle des Herbsts genießen" können sie dabei aus der "verschwenderischen Vielfalt der herbstlichen Natur schöpfen", wie es in der Ankündigung heißt.

Einen Monat lang dürfen sich Feinschmecker kreativ zubereitete regionale Schätze auf der Zunge zergehen lassen und sich mit den Köstlichkeiten aus Töpfen und Pfannen den Abschied vom Sommer erleichtern. Spannend sind wie jedes Jahr die individuellen Schwerpunkte, die die einzelnen Wirte innerhalb des vorgegebenen Themas setzen.



Die Post Berching lockt mit herbstbunter Crossover-Küche aus europäischen Länderspezialitäten und orientalischen Gerichten - ein Feuerwerk aus Gewürzen, Stilen und Geschmackserlebnissen. Der Gasthof am Schloss in Pilsach huldigt dem Herbstklassiker Kürbis und verwandelt Hokkaido, Muskat und Butternut zu Flammkuchen, Nudeltascherln oder Ofenkürbis-Creme - als Bestandteil eines verführerischen "Erntedank-Burgers".



Der Goldene Hirsch in Berg vereint die Tradition des europäischen Erntedanks mit der Gastfreundschaft des amerikanischen Thanksgiving-Festes zu fantasievollen Gerichten wie "Gezupfter Rehbraten" und gerösteten "Raahner" (Rüben) mit Cashew-Creme. In Freystadt laden die Schätze der Klosterküche zum Schmaus - dort kommt beispielsweise die Juradistl-Lammkeule mit Ysop und Berberitzen-Knoblauch-Kruste auf den Tisch. In Neumarkt selbst lädt das Restaurant La Fortunella zu "Pasta & Pinsa perfetto" und verführt mit hausgemachter Pasta mit Steinpilzen, Maronen und Trüffelcreme oder traditioneller Pinsa.



Der Almhof in Höhenberg bietet köstliche Herbstgrüße aus dem Obstgarten und feiert die Schöpfung mit Gerichten rund um Apfel, Birne und Pflaume. Zur "herbstlichen Genussjagd" bläst schließlich das Berghotel Sammüller und eröffnet die Saison mit Schwammerl aus dem Herbstwald, buntem Herbstgemüse und zartem Wild aus heimischen Wäldern. Wie immer wollen die Wirte laut Ankündigung "auf erstklassige heimische Zutaten mit einem Schuss Exotik aus den Küchen der Welt" setzen. (obx)