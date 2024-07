Nicht nur am Klondike oder in Kalifornien fieberten Menschen auf den großen Goldfund hin, der ihr Leben verändern sollte: Auch mitten im Oberpfälzer Wald im heutigen Gebiet von Oberviechtach (Kreis Schwandorf) suchten Menschen ihr Glück - und manche fanden es auch. Bis heute gibt es Spuren des ältesten urkundlich belegten Goldbergbaus in der Oberpfalz. Und: Mit etwas Glück und Geschick lässt sich das begehrte Edelmetall auch heute noch in den goldführenden Flüssen finden.

Gemeinsam mit ausgebildeten Goldwäschern können kleine und große Goldsucher die Kunst des Goldwaschens selbst ausprobieren. Ein eigener Goldlehrpfad dokumentiert die Geschichte der Goldsuche in Oberviechtach. Auch im Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum im Herzen Oberviechtachs erfahren Interessierte mehr über die "goldene Vergangenheit" der Region. (obx)