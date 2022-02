Gratis-Kinderskikurs den ganzen Winter

Die Silberregion Karwendel liegt östlich von Innsbruck, zwischen Jenbach und Kolsass inmitten einer der schönsten Berglandschaften Tirols. Im Norden breitet sich das schroffe Karwendelmassiv aus, im Süden liegen die sanften Tuxer Voralpen. Letztere sind die perfekte Grundlage für alle, die mit dem Skifahren beginnen wollen. Familien haben fünf überschaubare Skigebiete zur Wahl, mit leichten bis mittelschweren Pisten – ideal für alle, die zum ersten Mal auf Skiern stehen. Skifahren hat in der Silberregion Karwendel nichts mit Massenabfertigung an Liften und auf Pisten zu tun – sondern mit viel Ruhe und Platz zum Feilen an der eigenen Performance. Die SkilehrerInnen nehmen sich die Zeit, um die Kinder dort abzuholen, wo sie skitechnisch gerade stehen. Das gibt den Eltern das gute Gefühl, dass ihre Kleinen nicht überfordert werden, sondern das Skifahren von Grund auf lernen. Schließlich wirkt sich Skifahren psychisch und physisch positiv auf die Gesundheit aus, wie Sportmediziner betonen: es kräftigt die Muskeln, kurbelt den Kreislauf an und fordert Koordination und Gleichgewicht.



Viel sparen beim Skifahren



Ein weiterer positiver „Nebeneffekt“ eines Familienurlaubes in der Silberregion Karwendel: der 6-Tage-Kinderskikurs für vier- bis zwölfjährige Kinder ist gratis, sobald ihre Eltern sieben Nächte in der Silberregion Karwendel buchen. Sogar die Skitickets für die Anfängerlifte sind inklusive, die Leih-Ausrüstung gibt‘s zum halben Preis. Nutzt man alle Angebote, wird das Urlaubsbudget um ganze 235 Euro entlastet.



Skifahren ohne Stress in fünf Skigebieten



Entscheiden müssen sich die Eltern also nur noch für den individuell perfekten Urlaubsort in der Silberregion Karwendel: Beim Kellerjoch bei Schwaz liegen 14 Kilometer sonnige Pisten mit traumhafter Aussicht. Oben ziehen die Großen ihre Schwünge vor dem Karwendel-Panorama über die Sonnenhänge – unten proben die Keinen im Kinderland Grafenast und der Skischule den Dreh im Schnee. „Skifahren mitten im Ort“ ist das Motto am Stanser Burglift. Nirgendwo ist man so nah dran am Übungshang samt kleinem Funpark.

Der Hoferlift in Kolsassberg ist dafür näher an der Sonne – und es gibt einen Zauberteppich und einen Seillift. Am gegenüberliegenden Weerberg ist der Schwannerlift der Treffpunkt für Anfänger und Familien. Ein Tellerlift und zwei Zauberteppiche bringen große und kleine Skifans zum Startpunkt der blauen Pisten. Wer höher hinaus will, nimmt den Hüttegglift weiter oben am Weerberg, mit dem dazugehörigen Übungsgelände. (BSZ)