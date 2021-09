Gurken, Konfekt und Kräuterlikör

Ob es um Metzgereien geht oder ums Bierbrauen, um Konditorei-Kunst oder andere lokale

Besonderheiten – für seine hohe Dichte an Genussmanufakturen ist Oberfranken weithin bekannt.

In der schmucken Vestestadt Coburg gibt es sogar eine Vielzahl von Spezereien, die sich ihre

Eigenständigkeit erfolgreich bewahrt haben. Einige dieser Betriebe sind so traditionell, dass sie

das Wappen des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha tragen. Es ist ein Zeichen für die besondere

Stellung ihrer Vorfahren, den „Herzoglich-Sächsischen Hoflieferanten“. Aktiv in den

verschiedensten kulinarischen Bereichen, überzeugen sie bis heute, mit „Rutschern“ und

„Schmätzchen“, mit Eingelegtem, Handverlesenem und Hochprozentigem. Grund genug, den

Genussbetrieben der Stadt eine kostprobenreiche Führung zu widmen: „Coburg kulinarisch“.



Allein in der Coburger Spitalgasse soll es um 1914 rund 15 Hoflieferanten gegeben haben; weitere

kamen hinzu. Sie erhielten besondere Privilegien für die Zulieferung von Waren oder das Anbieten

von Diensten am Hof. Das Herzogtum wiederum sicherte sich mit der Vergabe der begehrten

Zertifikate die Unterstützung der bürgerlichen Handels- und Industriebetriebe. Diese durften ihre

Rechnungen mit dem herzoglichen Wappen schmücken. Und sie genossen eine herausragende

Stellung im Coburger Geschäftsleben. Einige dieser Hoflieferanten existieren noch heute und

werden meist von den Nachfahren der Gründer geführt.



Wer mit wachen Sinnen durch die historische Innenstadt schlendert, kann die Coburger

Hoflieferanten auch selbst finden. Allerdings ist die neue Stadtführung „Coburg kulinarisch“ ein

Genusserlebnis mit spannenden Geschichten aus sicherer Quelle. Mittwochs und samstags nimmt

sie Gäste mit in die Vergangenheit und Gegenwart dieser besonderen Geschäfte. Da geht es etwa

zur Konditorei Feyler, die den Adel mit ihren berühmten Schmätzchen versorgte: ein würzig-süßes

Honiggebäck, das heute zu den Wahrzeichen der Stadt zählt. Auch das Geheimnis um den

„Coburger Rutscher“, eine lokale Kartoffelkloßspezialität, wird gelüftet; die original Coburger

Bratwurst mit dem einzigartigen Aroma wird verkostet und der „Gurken-Alex“ besucht. Sogar eine

Apotheke ist dabei – mit dem herzoglichen Hoflikör. Die geheime Rezeptur wirkt bis heute Wunder.



Weitere Informationen finden Urlauber auf dem Tourismusportal coburgmarketing.de. (BSZ)