Herbstgold und Gletscherweiß

Klare, kühle Tage, herbstliche Farbenpracht im Tal und eine Fernsicht bis zum weiß glänzenden Hintertuxer Gletscher: Der Herbst zieht in Tux-Finkenberg (www.tux.at) alle Register – für Wanderer und (E-)Biker ebenso wie für Skifahrer, Gletscher-Abenteurer und Brauchtumsfans.

350 Kilometer Wanderwege, 150 Kilometer MTB-Trails, 62 Kilometer Skipisten: In Tux-Finkenberg haben Herbstgäste die Qual der Wahl. Die Sonnenstrahlen tauchen die Bergwelt der Tuxer und Zillertaler Alpen in goldenes Licht. Für viele heißt es Rucksack packen, Wanderschuhe schnüren und losstarten Richtung Almen, Bergseen und einsamer Gipfel, die sich jetzt scharf vom tiefblauen Himmel abzeichnen. Vom Tal bis in die Welt der Zwei- bis Dreitausender locken passende Routen für jeden Anspruch. Das Wandertaxi und der kostenlose Tux-Finkenberg-Shuttle verkürzen die Wege im Tal – die Sommerbergbahnen am Berg. Andere kommen auch mit Bike & Hike zum Ziel. Der Großteil der Marschroute wird per (E-)Bike angetreten, bis auf das letzte Stück zum Gipfel. Ein traumhaftes Panorama fährt dabei immer mit. E-Bike-Ladestationen für das Abenteuer gibt es überall im Tal.

Gletscherabenteuer und Kinderspiel

Die Hintertuxer Gletscherbahnen sind das ganze Jahr in Betrieb. Im Herbst locken Skifahrer und Snowboarder rund 60 Kilometer bestens präparierte Pisten in die Welt der Dreitausender. Das Hintertux Park Opening (3. bis 6. Oktober) legt den Freestylern den frisch geshapten Betterpark Hintertux zu Füßen. Mitten im Schnee kommen aber ebenso Familien ohne Skier und Board auf ihre Kosten. Der Gletscherflohpark auf 3250 Metern ist Europas höchstgelegener Spielplatz und ein absolutes Highlight für Kinder. Auch die Sommerbergbahnen bringen Familien ins Spiel: zur Gletscherfloh- und Kugelsafari am Sommerberg, zur Almspielerei auf der Eggalm, zu Pepis Kinderland mit Klettergarten und Schaukelparadies am Penkenjoch. Unten im Tal erleben Familien das Abenteuer Natur auf Themenwegen, in Schlucht-, Natur-, Tier- und Pflanzenwelten.

Köstlicher Herbst – am Berg und im Tal

Die meisten urigen Alm- und Berghütten haben noch bis Mitte Oktober geöffnet und bieten sich für den kulinarischen Zwischenstopp beim Wandern und Biken an. Ob typisch „tuxerisch“ oder kulinarisch exquisit: alle kommen dabei auf ihre Kosten. Zum Anbeißen sind auch die Herbstfeste im Tal: etwa der Almabtrieb mit Bergschafen und Haflingern (14. September) von der Berliner Hütte, der ältesten Schutzhütte in den Zillertaler Alpen, hinunter nach Finkenberg. Der Höhepunkt des 36. Hintertuxer Oktoberfests (27. bis 28. September) ist der Almabtrieb von der Bichlalm. Sennerinnen, Hirten und das liebe Vieh werden im Tal von Volksmusik und einem Bauernmarkt willkommen geheißen. (BSZ)