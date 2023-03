Der beste Monat zum Skifahren? Ganz klar der April! Richtig gelesen. Wenn die Sonne länger und höher am Himmel steht, erwärmt sie nicht nur sanft die Skihänge – für butterzarte Firn-Vormittage – sondern auch die Herzen von Skifahrern und Winterurlaubern. Aber die Infrastruktur muss passen! So wie in Zell am See-Kaprun.

Im Familienskigebiet Schmittenhöhe wedeln im Frühjahr Groß und Klein durch feinsten Frühjahrs-Fir und sonnen sich auf den Terrassen der Skihütten. Und weit oben am Kitzsteinhorn-Gletscher finden Skifans, die nicht genug kriegen, auch im April noch beste Pistenbedingungen. Sonnenschein, milde Temperaturen, weniger Pistenverkehr und Après-Ski im T-Shirt: End-of-Season-Skifahren hat was! Zumindest bis mittags. Und nachmittags flaniert man dann relaxt durch die Straßen von Kaprun oder durch die Altstadt von Zell am See oder am Ufer des Sees entlang, schaut den Krokussen beim Sprießen zu – und freut sich insgeheim schon auf den Sommer. Oder den nächsten Winter. Aber bis dahin liefert Zell am See-Kaprun die sieben besten Argumente, warum März und April die schönsten Monate für Skiurlaub sind:

- Hier stimmen Quantität und Qualität: Die Gegend zwischen Steinernem Meer im Norden, Kitzbüheler Alpen im Westen und Hohe Tauern im Süden ist das reinste Schneeloch! Denn der Schnee rieselt hier über Monate in bester Qualität und großer Quantität vom Salzburger Berghimmel. Die Folge im Frühjahr, feinster Firn auf der Schmittenhöhe und oft noch Top-Schneequalität auf dem Kitzsteinhorn-Gletscher.

- Es werde Licht! Wenn die (Ski-)Tage endlich wieder länger werden Zur Wintersonnwende geht die Sonne in Zell am See-Kaprun erst gegen 8.00 Uhr auf. Und um 16.30 Uhr schon wieder unter. Im April dagegen blitzen schon um 6.30 Uhr die ersten Strahlen durch. Und Mitte des Monats gibt sich die Sonne erst gegen 20 Uhr geschlagen. Achteinhalb versus dreizehneinhalb Stunden machen schon viel aus: fünf Stunden mehr Licht und Wärme.

- Freie Fahrt auf freien Pisten – und kaum Staugefahr an den Liften: Wenn sich die lange Skisaison an der Schmittenhöhen und am Kitzsteinhorn so langsam dem Ende zuneigt, wird auch der Verkehr immer weniger. Ganz klar: Im April hat man viel mehr Platz auf den Pisten als rund um Weihnachten oder in den Faschingsferien. Außerdem sind die Liftschlagen kürzer oder kaum vorhanden. Das freut vor allem Familien mit Kindern.

- Schluss mit Gefrierschranktemperaturen! Es wird wieder warm Im Frühjahr gibt die Sonne schon ganz schön Gas. Das erwärmt sowohl die südseitigen Hänge als auch die Herzen der Menschen. Jetzt gilt: Fleece statt Daune, Sonnenbrille statt Goggle. Beliebteste Treffpunkte im Skigebiet sind nun die Sonnenterrassen. Am meisten freuen sich aber Familien mit Kindern über die wärmeren Temperaturen. Aber Sonnencreme nicht vergessen!

- Winter trifft Frühling: Der April im Pinzgau ist ein Fest für die Augen: Der Frühling ist eine ganz besondere Jahreszeit, eine Zeit des Aufbruchs und des Optimismus. Oben weiß, unten grün: Wenn das Frühjahr zwischen Kitzbüheler Alpen und Hohen Tauern Einzug hält, explodieren im Tal die Farben. Die Wiesen wechseln von weiß zu grün, Krokusse stecken die Köpfe heraus – und der Zeller See garniert die Szenerie mit schönem Blau.

- Besser als Ostereiersuchen: Der Osterbonus in Zell am See-Kaprun Zell am See-Kaprun legt wintersportbegeisterten Familien mit Kindern ein ganz besonderes Geschenk ins Osternest: Mit dem Osterbonus der Ski ALPIN CARD können Kinder bis Jahrgang 2007 in Begleitung eines Elternteils kostenlos Skifahren. Das Ostergeschenk für Familien mit Kindern bis 16 gilt zwischen 1. und 10. April 2023 für Mehrtagesskipässe ab vier Tagen.

- Vorfreude auf den Sommer mit dem vielfältigen Ad-on Programm im Tal: Frühlingserwachen im Salzburger Land: Wenn weit oben an der Schmittenhöhe oder am Kitzsteinhorn noch jede Menge Schnee liegt, kann man rund um den Zeller See und in der Region Zell am See-Kaprun schon prima Wandern, Radeln, Biken oder durch die Gassen von Zell am See oder Kaprun flanieren. Dieses herzerwärmende Alternativprogramm macht den Osterurlaub komplett. (BSZ)