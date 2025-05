Hoch hinaus

Die Gipfelplattform TOP OF TYROL begeistert mit traumhafter Aussicht und einem erfrischenden Sommererlebnis. Beeindruckende Natur, Outdoor-Abenteuer und ein abwechslungsreiches Familienangebot machen den Stubaier Gletscher zum perfekten Ziel für einen Urlaub, Kurztrip oder Tagesausflug – in unmittelbarer Nähe zu Innsbruck.



Gipfelerlebnisse für alle

Ob Panorama-, Familien- oder Weitwanderung – am Stubaier Gletscher entdecken Wanderbegeisterte die Berge und Naturlandschaft auf vielfältige Weise. Der Stubaier Höhenweg fordert mit 80 Kilometern und knapp 6000 Höhenmetern selbst ambitionierte Bergsportler heraus, während der Gletschersteig von der Mittelstation Fernau zur Bergstation Eisgrat auch Familien beeindruckt. Für luftige Abenteuer sorgen die zahlreichen Klettersteige und Routen im Kletterpark Fernau.



Mit Fernsicht

Die Gipfelplattform TOP OF TYROL garantiert nicht nur beeindruckende Panoramen von den Stubaier Alpen bis hin zu den Dolomiten, sondern auch den perfekten Ort für Ruhe und Erholung. Am Sonntag, 20. Juli, findet hier das Gletscher-Yoga statt – ein einzigartiger Workshop an einem besonderen Energieplatz, bei dem die Kraft der Bergwelt in die Übungen einfließt. Der Sommer am Stubaier Gletscher hat viele Facetten und weit mehr zu bieten als zahlreiche Wander- und Klettererlebnisse. Am Höhenspielplatz erwartet die Kinder ein sechs Meter hohes Holz-Mammut zum Klettern, Spielen und Toben sowie ein Pistengerät in Echtgröße aus Holz. Ein spannendes Familien-Event rundet das Angebot ab: In der BIG Family Woche am Donnerstag, 24. Juli, sorgen eine Clownshow, Kinderschminken und Fotostationen vor allem bei den kleinen Gästen für leuchtende Augen. Am Sonntag, 3. August, lädt die feierliche Bergmesse an der Kapelle Schaufeljoch zu einem besonderen Erlebnis inmitten der Stubaier Bergwelt ein. Auch für kulinarische Genussmomente ist am Stubaier Gletscher gesorgt. Im Restaurant Eisgrat und auf der Sonnenterrasse genießen Gäste Tiroler Schmankerl wie Käsespätzle, Kaiserschmarrn oder BBQ-Spezialitäten – frisch zubereitet mit regionalen Zutaten.

Mit dem Nightjet in die Berge

Die bequeme Anreise zum Stubaier Gletscher beginnt mit dem Nightjet-Kombiticket. Gäste reisen entspannt aus Hamburg, Amsterdam oder Wien bis Innsbruck und erhalten den Transfer zum Hotel sowie die Stubai Super Card. Mit dieser ist der Transfer im Tal mit dem Bus von Schönberg zur Talstation Stubaier Gletscher kostenfrei. Ein Service, der das Urlaubsglück komplettiert, ist der Stubaier Gletscher Online Ticket Shop, dank dessen das Liftticket bequem von zu Hause gekauft werden kann. (BSZ)