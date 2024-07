Hohe Zufriedenheit der Urlauber

Die Tourismusdestinationen Allgäu und Bayerisch-Schwaben sind weiterhin im Aufwind: Wie die Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik ausweisen, reisten knapp 2,1 Millionen Gäste in den ersten fünf Monaten in die beiden Destinationen. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Übernachtungen nahmen um 5,9 Prozent auf knapp 6,1 Millionen zu und liegen damit 2,1 Prozent höher als im Vor-Corona-Jahr 2019.

In Bayerisch-Schwaben wurden 725.532 Übernachtungen gezählt, was ein Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet und 6,1 Prozent zu 2019. Im Allgäu wurden 4,7 Millionen Übernachtungen verzeichnet, ein Plus von 5,8 Prozent und von knapp einem Prozent im Vergleich zu 2019. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Region beträgt 2,9 Tage (im Allgäu 3,4 Tage, in Bayerisch-Schwaben 1,9 Tage) – länger, als noch 2019. „Urlaub im Allgäu und in Bayerisch-Schwaben liegt voll im Trend. Die guten Tourismuszahlen der ersten Monate des Jahres sind ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsfähigkeit unserer Betriebe und die Attraktivität unserer Destinationen.“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker, Vorsitzende des Tourismusverbands Allgäu/Bayerisch-Schwaben. „Durch die gute Bilanz starten wir nun mit Rückenwind in die zweite Jahreshälfte!“

Gute Aussichten für den Sommer

Die Ferienorte sind für den Sommer gut aufgestellt: Auch wenn Gäste immer kurzfristiger entscheiden, so sind beispielsweise die Hörnerdörfer im August schon gut gebucht, Tendenz kontinuierlich steigend. Wie Melanie Rothmayr, Geschäftsführerin der Tourismus Hörnerdörfer GmbH, sagt: „Einfluss auf das Wetter haben wir nicht, aber viele Urlaubsangebote, die völlig wetterunabhängig funktionieren. Kultur, Wellness und vor allem Genuss hat in den Hörnerdörfern immer Saison – und das schätzen unsere Gäste.“

Das Allgäu lockt mit Landschaft und hohem Erholungswert

Wie die unlängst veröffentlichte Gästebefragung der Hochschule Kempten ergab, sind die Hauptgründe für einen Urlaub im Allgäu die vielfältige Aktivitätsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten (53 Prozent), gefolgt von hohem Erholungswert (45 Prozent), Landschaft und Natur (40 Prozent) sowie den Bergen (34 Prozent). 27 Prozent schätzen den hohen Erlebniswert. Die Erreichbarkeit mit dem Auto und die Gastronomie sind für 23 Prozent der Befragten wichtige Gründe für einen Aufenthalt im Allgäu. Die Mehrheit der Befragten nächtigen in Hotels, gefolgt von Ferienwohnungen, Hotel Garni oder Campingplätzen.

99 Weiterempfehlungsrate

Nahezu alle Befragten sind sich einig: Sie kommen wieder und empfehlen das Allgäu weiter. „Ein besseres Ergebnis können wir uns nicht wünschen. Es zeugt von einer ganz hohen Qualität des Urlaubserlebnisses im Allgäu“, meint Zinnecker. (BSZ)