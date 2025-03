Hütten-Weitwanderung für Kids

Mit der neuen Leutascher 3-Tages-Hüttenwanderung für Familien setzt die Region Seefeld Maßstäbe: Tirols erste Hütten-Weitwanderung speziell für Kinder ab fünf Jahren lädt große und kleine Bergfans ein, die alpine Natur entspannt und kindgerecht zu entdecken. Drei perfekt abgestimmte Etappen mit drei bis fünf Stunden (Kinder-)Gehzeit, spannende Wanderpfade und urige Hüttenübernachtungen machen diese Tour zum idealen Mehrtages-Outdoor-Abenteuer für Familien.

Die Route führt hoch über dem Gaistal durch eine abwechslungsreiche Berglandschaft, die Abenteuer und Sicherheit gleichermaßen verbindet. Die Wege sind spielerisch gestaltet, bieten viel zu entdecken und bleiben dabei stets objektiv ungefährlich – ideal für kleine, sportliche Entdecker ab fünf Jahren. Die Hütten entlang der Route sind auf Wanderfamilien eingestellt – mit gemütlichen Lagern, kleinen Spielplätzen, herzlicher Gastfreundschaft und regionaler Tiroler Küche. Ob Käsebrot oder Kaiserschmarrn, hier wird nicht nur gewandert, sondern auch genossen.

Drei Tage, drei Etappen, eindrucksvolle Natur

Vom Parkplatz „Salzbach“ geht es durch dichte Wälder und entlang klarer Gebirgsbäche rund 550 Höhenmeter hinauf zur Wettersteinhütte auf 1717 Metern oder ein paar Minuten weiter zur Wangalm (1751m). Dort werden große und kleine Wanderer mit herzlicher Gastfreundschaft und regionalen Spezialitäten wie Tiroler Gröstl oder Kaiserschmarrn verwöhnt, während Kinder ausreichend Platz zum Spielen und Erkunden haben. Am zweiten Tag führt die Route über den eindrucksvollen Südwandsteig zur Rotmoosalm, die mit 2030 Metern die höchstgelegene Hütte im Wetterstein ist. Hier bietet sich ein traumhafter Panoramablick auf die Mieminger Kette, während mit etwas Glück Murmeltiere und Gämsen beobachtet werden können. Der letzte Tag führt über den idyllischen Schäfersteig ins Gaistal, mit einer letzten gemütlichen Einkehr auf der Hämmermoosalm. Dieses beliebte Wanderziel mit seiner traumhaften Sonnenterrasse wurde 2024 zur Gault&Millau Almhütte des Jahres ausgezeichnet. Danach geht es im Tal gemütlich zurück zum Ausgangspunkt.

Die gesamte Wanderung umfasst etwa 16,2 Kilometer und ist je Etappe in 3 bis 5 Stunden Gehzeit entspannt zu bewältigen. Sie ist für Kinder ab etwa fünf Jahren geeignet, sollte aber an die Kondition der Kleinen angepasst werden. Ein Hüttenschlafsack ist für die Übernachtungen erforderlich, und die Hütten nehmen nur eine begrenzte Anzahl an Gästen auf, weshalb eine frühzeitige Reservierung notwendig ist. Zudem sollte bedacht werden, dass auf den Hütten nur Barzahlung möglich ist und Hunde leider nicht übernachten können. Die Leutascher 3-Tages-Hüttenwanderung ist von Ende Mai bis Oktober begehbar, entsprechende Witterung vorausgesetzt. (BSZ)