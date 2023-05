Hundertwasser in Ottobeuren

Die Sommerausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth in Ottobeuren widmet sich monothematisch einem weltberühmten Künstler: Friedensreich Hundertwasser. International zählt er zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Seine Popularität beruht auf der Strahlkraft seiner Malerei, seiner natur- und menschengerechteren Architektur und seinem wegweisenden Engagement für Ökologie und Umweltschutz. Sein Streben nach dem Einklang von Mensch und Natur spiegelt sich in seiner Rolle als Vorreiter für eine „Grüne Architektur“ wider.



Seine Bauwerke in aller Welt zeigen sein Konzept eines menschen- und naturgerechteren Wohnens: bewaldete Dächer, organische Formen – auf einen Nenner gebracht – Vielfalt statt Monotonie.

Die Ausstellung zeigt auf etwa 1000 Quadratmetern Gemälde wie zum Beispiel „Unendlichkeit ganz nahe“, „der Nasenbohrer“, Originalgrafiken, Jugendwerke, Tapisserien, Architekturmodelle sowie Beispiele seiner Beiträge zum Umweltschutz. Die Öffnungszeiten des Museums bis 22. Oktober 2023: Dienstag – Freitag 11-16 Uhr, Samstag und Sonntag 12-17 Uhr, Montag geschlossen. Geöffnete Feiertage: Christi Himmelfahrt, 18. Mai, Pfingstmontag, 29. Mai, Fronleichnam, 8. Juni und Mariä Himmelfahrt, 15. August – jeweils von 12-17 Uhr.

Neben dem Museum für zeitgenössische Kunst - Diether Kunerth - ist die weltberühmte Basilika in Ottobeuren ein weiterer lohnenswerter Anziehungspunkt des beschaulichen Ortes im bayerischen Alpenvorland. (BSZ)