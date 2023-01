Ischgl-Saisonfinale mit Eros Ramazzotti

Am 30. April 2023 feiert Ischgl mit dem „Top of the Mountain Closing Concert“ das Saisonfinale. Eros Ramazzotti steht ab 13 Uhr auf der legendären Ischgl-Stage. Im Gepäck des 59-jährigen Multiinstrumentalisten: Klassiker wie „Se Bastasse una Canzone,“, „Cose Della Vita“ und „Adesso Tu“. Aber auch Titel seines neuen Albums „Battito Infinito“ wird der Sänger mit der Schmusestimme hier zum Besten geben. Seine unverwechselbare Stimmkraft sorgt vor der Kulisse der verschneiten Silvretta Arena für ein einzigartiges und garantiert unvergessliches Konzerterlebnis.

Der Eintritt zum Konzert ist im gültigen Skipass zum Sondertarif inkludiert. Außerdem können Tagesskipässe für den 30. April 2023 demnächst online auf www.ischgl.com erworben werden. Die Pisten der Silvretta Arena sind für Wintergäste bis einschließlich 1. Mai 2023 geöffnet. Dazu sorgt die Eventreihe „Spring Blanc“ bis zum letzten Tag der Wintersaison für ganz besondere Skimomente auf der Piste und präsentiert ein buntes Programm voller Kulinarik und Musik (www.ischgl.com).

Mit 14 Studioalben, rund 150 Platin-Auszeichnungen, weltweit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Milliarden Streams und fast zwei Milliarden Views auf YouTube ist Eros Ramazzotti einer der populärsten und erfolgreichsten Künstler Italiens. Erste internationale Erfolge feierte der im Oktober 1963 geborene Römer europaweit 1986: Sein Studioalbum „Nuovi eroi“ stieg in Italien, Österreich und der Schweiz an die Spitze der Charts und erreichte auch in Deutschland Goldstatus. 2011 erhielt der mehrfache ECHO-Preisträger die „Goldene Kamera“ in der Kategorie „Beste Musik International“. Ramazzotti sang schon mit Musikgrößen wie Tina Turner, Joe Cocker, Anastacia, Ricky Martin und Helene Fischer. Neben seiner Musik ist der 59-Jährige begeisterter Fußballer. Als Mitglied der Fußballmannschaft „Nazionale Italiana Cantanti“, in der italienische Sänger für wohltätige Zwecke spielen, nahm er bereits an 222 Turnieren teil und erzielte 127 Tore.

Egal ob leidenschaftlicher Skifahrer, Sonnenanbeter, Gourmet oder Musikliebhaber – die Eventreihe „Spring Blanc“ liefert zahlreiche Gründe, den Frühling auf den weißen Pisten Ischgls willkommen zu heißen. Skifahren können Ischgl-Gäste in der grenzüberschreitenden Silvretta Arena, wie bereits erwähnt, durchgehend bis 1. Mai. Auf dem bunten Programm voller Kulinarik und Musik stehen chillige sun.downer am Pardatschgrat, ein kulinarisches und musikalisches Zusammentreffen beim grenzenlos.kulinarisch an der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz sowie das dine.around durch die Ischgler Haubenrestaurants sowie Firnschneefahrten mit den Profis. (BSZ)