Jede Menge Abenteuer in der Bergwelt

Die Region am Hochkönig im Salzburger Land startet mit einem vielfältigen Urlaubsprogramm für Wanderbegeisterte und Radfahrer in die Sommersaison. Rund um die Ortschaften Maria Alm, Dienten und Mühlbach stehen den Gästen etwa 340 Kilometer zertifizierte Wanderwege, unzählige Kilometer an E-Bike- und Mountainbike-Strecken, sechs geöffnete Sommer-Bergbahnen sowie zahlreiche Almen und Hütten mit Produkten von örtlichen Produzent zur Verfügung. Mit der HochkönigCard können die Gäste viele Attraktionen gratis oder preisermäßigt nutzen. In der gesamten Region stehen 24 Ladestationen für E-Bikes kostenlos zur Verfügung.

Auf einem gut ausgebauten Wanderwegenetz – ausgezeichnet mit dem österreichischen Wandergütesiegel – können die Gäste bei geführten Touren, kurzen Spaziergängen, kindergerechten Routen, Kräuter- und Weitwanderungen die faszinierende Natur, idyllische Almen und majestätischen Berge der Region im Salzburger Land entdecken. Zahlreiche Almen haben sich auf das Thema „Regionalität mit Kräutern verfeinert“ spezialisiert. Ausgebildete Kräuterpädagoginnen stellen ihre Produkte selbst her und geben ihr Wissen bei Workshops und Wanderungen weiter. Beliebt ist der Kräuterwanderweg „Ach du grüne Neune“. Auf den Almen gibt es unter anderem auch ein exklusives, hüttenspezifisches „Signature Dish“, das von Kräuterkenner und Haubenkoch Vitus Winkler entwickelt wurde. Die Kräuteralmen sind unkompliziert bei einem Tagesausflug oder bei einer kleineren Tour erreichbar.

Neben dem Kräuterfernwanderweg können noch vier weitere Weitwanderwege bei den Naturliebhaber punkten: Die „Hüttenhüpfertour“, der „Königsweg“, die „Vía Alpina“ und der „Salzburger Almenweg“. Es besteht hier die Möglichkeit, eine der „sorglos Wanderpauschalen“ zu buchen, sodass Rucksack und Gepäck automatisch zur nächsten Unterkunft transportiert werden. Viel Ausdauer erfordert der „Pinzga Hatscha“: Die Route führt Wanderer auf rund 400 Kilometern und 15 Etappen durch sechs Pinzgauer Regionen inklusive Hochkönig.

Für Mountainbike- und E-Bike-Fans ist die Region Hochkönig ebenfalls ein Paradies, ob für coole Biketouren mit atemberaubendem Bergpanorama, auf den professionellen Flowtrails oder mit einem perfekt ausgebauten E-Bike-Streckennetz. Ein tolles Actionangebot für Radler hält der Natur-Flowtrail „Flowtrail Hochkönig“ in Dienten bereit. Mit dem Mountainbike fahren besonders Teenager gerne durch die idyllische Waldlandschaft – dank der Steilkurven und einem Höhenunterschied von 550 Metern.

Für E-Mountainbiker und E-Biker stehen in der gesamten Region Ladestationen kostenlos zur Verfügung. Bereits seit 2015 ist man hier Vorreiter, was ein perfekt ausgebautes E-Tankstellennetz sowohl am Berg als auch im Tal betrifft.

Bei der 110 Kilometer langen, über 5200 Höhenmeter und über drei Gipfel verlaufenden „Königstour“ entlang des Hochkönigmassivs kann das Gepäck dem inkludierten Gepäckservice überlassen werden. Eine anspruchsvolle und schöne Radtour ist auch die „ii-Tour“, welche 123 Kilometer entlang von Wäldern und Wiesen, zu urigen Almhütten und wunderschönen Erlebnis- und Aussichtspunkten führt.

Essen und Trinken haben in der Region Hochkönig eine besondere Bedeutung. Von der urigen Almhütte und dem gutbürgerlichen Gasthaus über gemütliche Cafés und Bars bis hin zur feinen Haubenküche wird alles geboten. Auf 54 bewirtschafteten Almen und Hütten werden die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt – auch vegan und vegetarisch. Die „Kulinarischen Königstouren Bike & Hike“ sind besondere Highlights: Diese führen zu Fuß oder mit dem (E-)Bike von Alm zu Alm. In jeder Hütte wird ein Gang eines ausgewählten drei Gänge-Menüs serviert. Im Mittelpunkt stehen regionale und originelle Gerichte. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es ausgewählte Speisen.

Die Karbachalm in Mühlbach beheimatet stolz die längste Kugelbahn des Landes. Eine Attraktion, die Spaß und Spannung für die ganze Familie verspricht. Mit einer beeindruckenden Länge von 550 Metern begeistert diese Kugelbahn Besucher jeden Alters. Für Nervenkitzel und Aufregung ist gesorgt, wenn die Kugeln ins Tal sausen, Hindernisse überqueren oder ein Wettstreit entfacht, wer denn die schnellste Kugel besitzt.

Ein verwunschener Mikrokosmos

Mit der HochkönigCard erleben die Gäste ausgewählte Erlebnisse in den Bergen mit attraktiven Preisvorteilen oder sogar gratis. Kostenlos inkludiert sind die sechs Sommerbahnen, mit denen beispielsweise auch attraktive (und ebenfalls kostenlose) Familienangebote wie Tonis Almspielplatz (Karbachalmbahn in Mühlbach) und der Prinzenberg Natrun erreichbar sind.

Insbesondere der Erlebnisberg Natrun verspricht mit dem ersten Waldrutschenpark Österreichs schwungvolle Action. Auf dem Hosenboden geht es hier über fünf spektakuläre Edelstahlrutschen mit einer Länge von bis zu 55 Metern den Berg runter. In Saalfelden saust die Sommerrodelbahn in 61 Kurven ganze 345 Höhenmeter den Biberg hinab.

Wer mit dem Bike unterwegs ist, kommt in den Genuss des kostenlosen Biketransports. Die Freibäder in der Ferienregion sowie die Tennisplätze stehen ebenfalls kostenfrei zur Verfügung, ebenso die einmalige Nutzung der Sommerrodelbahn am Biberg.

Nicht zuletzt ist auch der Hochkönig Wanderbus und sämtliche öffentliche Verkehrsmittel im Pinzgau gratis dabei. Die HochkönigCard ist ausschließlich bei allen Partnerbetrieben inkludiert und kann nicht käuflich erworben werden.

Natürlich gibt es in der Ferienregion am Hochkönig zahlreiche Hotels, Pensionen und Privatunterkünfte unterschiedlichster Ausrichtung. Eines dieser Häuser ist das Übergossene Alm Resort der Familie Burgschwaiger in Dienten.

Lage, Lage, Lage…Was für den Immobilienmarkt schon lange als Garant für ein gutes Verkaufsargument gilt, verhält sich bei der Urlaubsbuchung nach dem gleichen Prinzip. Auch hier ist die Lage ein entscheidendes Kriterium für eine ideale Auszeit vom Alltag. Und die Freiräume für Kopf und Seele gibt es dazu obendrein.

Die Übergossene Alm ist noch eines der wenigen Häuser im österreichischen Alpenraum, die mit ihrer Lage voll punkten kann. Allerdings ist hier sogar die Rede von einer einzigartigen Alleinlage auf 1250 Meter Seehöhe. Der Blick auf das mächtige Massiv des Hochkönig – bei blauem Himmel und Sonnenschein beinahe fast schon kitischig – ist vollständig ungetrübt, nach Dienten hinunter stehen noch vereinzelte Gehöfte wie verstreute Findlinge in der imposanten Landschaft. Und im Winter geht es gleich vor dem Hotel per Ski direkt ins Skigebiet Hochkönig und damit auch in die riesige Skiwelt Amadé oder in das sagenhafte Wanderparadies am Hochkönig.

Verwunschen, ein Mikrokosmos. So thront das 4-Sterne-Superior Hotel am Dientner Sattel weit über den Dingen des Alltags. Aus der einstigen Alm hat sich im Laufe der Jahre ein vielbeachtetes Lifestyle-Refugium entwickelt, das seiner Tradition allerdings immer treu geblieben ist. Wer sich einmal von den eifrigen Sennerinnen und Sennern, so das Motto des Hauses, umsorgen lassen möchte, der sollte sich hier auf den Frühling und Sommer einstimmen lassen. Schließlich genügt manchmal nur ein kurzer Blick, um sich frisch zu verlieben – zumindest in die Ausblicke von der Alm.

Wo die Sünde

ihr Unwesen trieb

Weil Liebe bekanntlich auch durch den Magen geht, nutzt das Übergossene Alm Resort die herrliche Natur vor der Haustür nicht nur für besondere Wellnesserlebnisse und ein vielseitiges Alm-Aktivprogramm, sondern auch für Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. So werden Ursprünglichkeit und Regionalität in der nachhaltigen Küche des Hotels zur erlesenen Alm-Kulinarik veredelt – angefangen beim frischen Quellwasser über das fein selektierte Käseangebot bis zum Pinzgauer Themenbuffet. Und wenn aus der Vitalküche der Duft von frischem Brot herüber weht, werden Kindheitserinnerungen an Omas Backstube wach.

Der Nachwuchs kann derweil seine eigenen denkwürdigen Momente sammeln. Mit dem abwechslungsreichen Almspielplatz, der Indoor-Kinderalm und einer eigenen Chill-Area stehen insgesamt 3250 Quadratmeter im und rund um das Hotel zum Spielen und Toben zur Verfügung.

Wie kam es nun zu dem Namen Übergossene Alm? Wo die Natur aus dem Vollen schöpft, gibt es viele Geschichten zu erzählen. So regierte laut Sage am Hochkönig in Dienten die Sünde: Dralle Sennerinnen und kecke Senner trieben auf der Alm zu Füßen des mächtigen Hochkönigs ihr Unwesen. Sie pflasterten den Weg mit Käse, aßen nur die feinsten Leckereien, badeten in edler Milch, bewarfen sich mit Butter. Doch vor lauter Leben in Saus und Braus wurden sie leichtsinnig und frech.

Eines Tages wollte der Himmel diesem Frevel nicht mehr zusehen. So erschien eines Abends ein alter Mann in einem grauen Pilgermantel auf der Alm und bat um ein Obdach. Die Sennerinnen aber verspotteten ihn und schickten ihn fort. Am selben Tag sammelte sich eine Wolke um den Berg – schwarz und gewaltig. Eine mächtige Flut ergoss sich über die Alm, Teufel schickten Blitze, die grell um die Berggipfel zuckten. Der ganze Pinzgau bebte unter Donnerschlägen. Über der Alm ergoss sich eine mächtige Flut und erstarrte sogleich zu Eis. So erzählen sich die Einheimischen die Sage von der Übergossenen Alm.

Und heuer gilt es ein Jubiläum zu feiern. 60 Jahre ist es nun her, dass aus einer kleinen Pension, die zur Wintersaison 1964 mit sieben Zimmern eröffnete, die Erfolgsgeschichte des heutigen Übergossene Alm Resort ihren Lauf nahm und Familie Burgschwaiger die Sage im Haus wieder aufleben ließ.

In der Jubiläumswoche vom 22. bis 29. Juni gibt es zahlreiche Highlights wie zum Beispiel eine Genusswanderung mit hauseigenen Wanderführern*innen in der Region Hochkönig, einen Jubiläumsabend mit kulinarischen Highlights, eine Weinwanderung zur Lärchalm mit Weinsommelier Rafael und musikalischer Begleitung, ein Lichterfest am Almsee (nur bei Schönwetter), spezielle Jubiläumsaufgüsse im Saunadörfl oder ein Kräutererlebnis beim Workshop „Wilde Kräuterküche“ auf der Lärchalm. Ein buntes Kinderprogramm voller Spiel und Spaß rundet die Jubiläumswoche ab.

Das Übergossene Alm Resort ist jederzeit eine Reise wert. Hier kann man seine Urlaubstage in unbelasteter, reiner Höhenluft sowie die Ruhe genießen, aber ebenso die vielen Aktivangebote des Hauses und die der Region nutzen. Es ist für jeden, Klein wie Groß, etwas geboten und so wird die Auszeit im Übergossenen Alm Resort mit fantastischem Bergblick zum wohl schönsten Platz. (Friedrich H. Hettler)