Die Winterpause ist vorbei. Heute öffnet die AREA 47 wieder Tür und Tor für jede Menge Spaß und Action. Zum Saisonstart gibt es gleich eine tolle Neuigkeit: Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark präsentiert mit dem Indoor-Bikepark seine erste Ganzjahresattraktion. Und damit nicht genug: Die AREA 47 bietet zur Saisoneröffnung auch zwei coole Packages für ihre Gäste an – eines davon mit Anpacken und Action.

Einen Tag nach dem Saisonstart 2023 wird der neue Indoor-Bikepark mit einer offiziellen Show von Profi-Fahrern eingeweiht. Danach heißt es Bühne frei für alle Bike-Fans – ob Anfänger oder Pro. Das Angebot kann sich sehen lassen: Der Pumptrack aus Asphalt, inklusive Kids Pumptrack, ist stolze 1000 Quadratmeter groß. Dazu gibt es eine 140 Meter lange Flowline aus Dirt mit zwei Lines, von leicht bis medium. Die Jumpline bietet zwei Roll Ins (medium und expert) und einen Landingbag, darüber hinaus eine Skills AREA mit Wurzelteppich, Rock Garden, Drops und Spitzkehren.

Der Indoor-Bikepark hat zunächst von Mittwoch bis Sonntag, von 14 bis 20 Uhr, geöffnet.

Wer das Outdoor Clean Up Package (vom 28. bis zum 30. April) der AREA 47 bucht, bekommt Urlaub, Spaß und tut gleichzeitig etwas für die Umwelt. Am ersten Tag wird gemeinsam mit den Rafting-Guides der AREA 47 Müll und Unrat aus den Flüssen in der Umgebung gesammelt. Am nächsten Tag heißt es dann – als Belohnung – volle Action im Canyoning College. Für alle fleißigen Arbeiter enthält das saubere Package außerdem zwei Übernachtungen in den nachhaltig aus Holz gestalteten Doppelzimmern, ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie ein gemeinsames Abendessen. Dazu hat man für den gesamten Aufenthalt freien Eintritt in der Water AREA. Als Schmankerl: Unter allen Teilnehmern wird ein Action-Wochenende in der AREA 47 für zwei Personen verlost.

Hoch hinaus, freier Fall und ab durch den reißenden Fluss – und das alles in vier Tagen. Für den vollen Adrenalin-Schub am langen Wochenende hat die AREA 47 das Angebot „Long Weekends“ im Programm. Vier Tage Action und Abenteuer beim Rafting auf dem Inn, in schwindelerregender Höhe durch den Hochseilgarten und beim freien Fall mit dem Mega Swing. All das ist drin im Paket. Auch ein „Flug“ mit der Zipline Flying Fox ist dabei. Das verlängerte Action-Wochenende kostet ab 343,10 Euro pro Person: Neben den coolen Aktivitäten sind drei Übernachtungen, Frühstück und täglich freier Eintritt in der Water AREA inklusive. Buchbar für diese langen Feiertags-Wochenenden: 18. bis 21. Mai und 26. bis 29. Mai sowie 8. bis 11. Juni. (BSZ)