Käse, Wein und Trachten-Ausstellung

Die perfekten Zutaten für das traditionelle “Kasfest” auf Schloss Großsölk, das am kommenden Samstag (23.9.) stattfindet, sind angerichtet: Köstliche Käsespezialitäten, regionale Produkte, zünftige Volksmusik und ein royaler Auftritt der Kasprinzessinnen. Die Schlossmauern bieten den optimalen Rahmen für das Fest, das trotz der erfahrungsgemäß zahlreichen Besucher sehr ruhig und gemütlich über die Bühne geht. Im Mittelpunkt der beliebten Veranstaltung steht wie immer der “Ennstaler Steirerkas”. Ein buntes Programm sorgt ab 10 Uhr für gute Stimmung in entspannter Atmosphäre. Der Eintritt ist frei (www.schladming-dachstein.at/kasfest).



Der „Ennstaler Steirerkas“ wird mit dem höchsten Herkunftsschutz der EU zertifiziert – mit der geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.). Diese garantiert, dass alle Erzeugungsschritte – vom Rohstoff bis zur Produktion – im festgelegten Gebiet erfolgen. Drei Wochen beträgt seine Reifezeit. Dann erhält er sein einzigartiges grau-braun marmoriertes Aussehen und die klumpig-bröselige Konsistenz. Beliebt ist der Steirerkas vor allem für sein pikant-würziges Aroma, das ihn zur idealen Zutat bei Steirerkasnock’n, auf dem Steirerkasbrot oder in Steirerkrapfen - aber auch bei anderen kulinarischen Kreationen wie etwa in Suppen oder auf Aufstrichen macht.



Neben dem Ennstaler Steirerkas der Sölker Almen gibt es auch verschiedene Käsesorten aus nah und fern zu erwerben. Und was passt natürlich am besten zu einer schmackhaften Käseverkostung? Natürlich ein Glas österreichischer Wein! Passend zur herbstlichen Jahreszeit kann auch ein Schlückchen „Sturm“ genossen werden. Neben Käse werden auch regionale Wurst- und Fleischprodukte zum Verkosten angeboten. Zum Verkauf stehen Produkte vom Jesuitengarten, Schnaps oder Kürbiskernöle. Wie jedes Jahr liegt mit der Anwesenheit der regierenden „Kasprinzessinnen“ ein königlicher Schein über der Veranstaltung. Neu in diesem Jahr: Im Schloss des Steirischen Heimatwerkes gibt es eine Trachten-Ausstellung zu besichtigen. Es werden vier verschiedene steirische Modelle präsentiert – allen voran das Sölktäler Alltagsdirndl und die Sölktäler Sonntagstracht. Sie gehören zu jenen rund 315 regional geprägten Frauentrachten, welche die Vielfalt und Lebendigkeit aller steirischer Trachten widerspiegeln. (BSZ)