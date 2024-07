Karl-May-Fieber in Niederbayern

In der Westernstadt Pullman City in Niederbayern sind die Karl-May-Spiele Bayern in ihre sechste Saison gestartet. Bis 8. September sind knapp 50 Vorstellungen von Karl Mays "Der Ölprinz" geplant. Winnetou reitet wieder ins Abenteuer: Die Veranstalter versprechen ein feuriges 90-Minuten-Spektakel rund um Macht, Intrigen und Feindschaft und einen Siedlertreck, der unverschuldet zwischen die Fronten gerät.

Bereits seit Mai hatte das rund 80-köpfige Ensemble geprobt. Mit dabei sind zahlreiche Publikumslieblinge, aber auch hochkarätige Neuzugänge. Seit sechs Jahren liegen die Zügel in den erfahrenen Händen von Regisseur und Textbuchautor Mike Dietrich. An seiner Seite arbeitet mit Stunt-Koordinator und Winnetou-Darsteller Ivica Zdravkovic auch 2024 ein Mann der ersten Stunde. Gemeinsam hatten beide 2018 das Projekt Karl-May-Spiele in Pullman City angeschoben. Heute erfreut sich das Event auch überregional immer größerer Beliebtheit. Das kreative Duo gilt als Garant für atemberaubende Action, spektakuläre Explosionen und sehr viel Gefühl. (obx)