Königlich schlemmen

Schon der beliebte Märchenkönig Ludwig II. legte seinerzeit besonderen Wert auf gutes Essen. War es früher eine besondere Ehre für den König kochen zu dürfen, ist es heutzutage eine besondere Ehre durch den Guide Michelin ausgezeichnet zu werden. Erst kürzlich bescherte die stattgefundene Verleihung der Genussregion Chiemsee-Alpenland einige Sterne: Mit gleich fünf Sternen wurden drei Restaurants der Region geehrt. So darf sich das Gourmetrestaurant von Heinz Winkler in Aschau i.Chiemgau zum wiederholten Male über zwei Sterne freuen. Ganz neu von der Partie sind zudem das Es:senz im Hotel „Das Achental“ in Grassau mit zwei Sternen für Starkoch Edip Sigl sowie als überraschender Newcomer Micheal Schlaipfer von Michael’s Leitenberg in Frasdorf mit einem Stern.



Die Region Chiemsee-Alpenland hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen geschrieben und kann auch bei der vom Guide Michelin neu eingeführten Auszeichnung punkten: Die Auers Schlosswirtschaft in Neubeuern erhielt in der Auswahl von 2021 den „Grünen Stern“.



Bei dieser Gastronomie wäre der „Kini“ sicherlich besonders gerne eingekehrt! Die Genussregion Chiemsee-Alpenland bietet neben der gehobenen Sterneküche noch weitere kulinarische Köstlichkeiten, zum Beispiel regionale Spezialitäten wie das Marzipan der Fraueninsel oder die Chiemseerenke – zwei Spezialitäten, die sich König Ludwig II. bei seinen Chiemsee-Aufenthalten bestimmt nicht entgehen lassen hat. Wer noch mehr rund um die Genussregion und die Spuren König Ludwigs II. erfahren möchte, findet alles rund um das Chiemsee-Alpenland unter www.chiemsee-alpenland.de. (BSZ)