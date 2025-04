Kostenlos, zuverlässig, jede Woche

“Käse, Kloster, Knallerblick” heißt eine der neuen Touren beim Chiemgauer Radlfrühling. Der Titel fasst zusammen, was die Gäste beim Radlfrühling erwartet: Kulinarik, Sehenswürdigkeiten und Panoramablicke - und all das auf dem Radl. Acht solcher Entdecker-Touren präsentiert Chiemgau Tourismus auch in diesem Jahr. Einheimische Guides nehmen die Gäste mit auf die Tour. In jede ist mindestens ein Genuss-Stopp eingebaut. Das fängt mit Kräutern, Ziegenkäse und Brot an und endet - natürlich - beim heimischen Bier.

Auch Mozarts Vater Leopold wusste dieses der Legende nach auf seinen Reisen in und durch den Chiemgau zu schätzen. Deshalb heißt eine der Touren auch “Auf den Spuren Mozarts”. Zwischen 4. Mai und 27. Juni können sich Gäste den Touren anschließen. Alle Touren sind kostenlos inklusive der in der Beschreibung enthaltenen Verkostung und finden bei jeder Teilnehmerzahl statt. Die Anmeldung ist bis einen Tag vorher in der Touristinfo des betreffenden Ortes erforderlich. Wer sich nicht einer Gruppe anschließen will, findet bei den “Selbstfahrer-Touren” drei Vorschläge, die Region und Kulinarik zu entdecken. An bestimmten Tagen erwartet die Radfans eine ebenfalls kostenlose Verkostung.

Den Auftakt zum Radlfrühling bildet das zweitägige Rad-Event “Chiemgau Bike Trophy” am 30. und 31. Mai. Alle Informationen zu den Touren sowie zum Event stehen im Internet unter www.chiemsee-chiemgau.info/radlfruehling. Der Flyer liegt in den Touristinfos im Chiemgau aus und kann per Mail an urlaub(at)chiemsee-chiemgau.info↗ kostenlos angefordert werden. (BSZ)

Die geführten Touren im Überblick:

Hochgenuss aus dem Rupertiwinkel

Käse, Bier und Brot

Waging am See, 40 Kilometer

8. und 22. Mai, 5. und 12. Juni

Auf den Spuren Mozarts

Zu Kloster und Brauerei

Seebruck, 22 Kilometer

22. Mai, 5., 12. und 26. Juni

Kurs halten Richtung Kräuterbeet

Der Natur auf der Spur

Inzell, 15 Kilometer

9. und 23. Mai, 6. und 20. Juni

Dem guten Geschmack auf der Spur

Den Produzenten über die Schulter geschaut

Fridolfing, 20 Kilometer

5., 12., 19. und 26. Juni

Gutes rund um den Genussort

Schöne Einblicke & Ausblicke

Reit im Winkl, 35 Kilometer

13. und 27. Mai, 10. und 24. Juni

Alltag auf der Alm

Almleben & kleiner Hoagart

Unterwössen, 18 Kilometer

21. und 28. Mai, 4. und 25. Juni

Nauf auf d'Rachlalm

Franz sei' Lieblingsbrotzeit

Grassau, 20 Kilometer

16. und 30. Mai, 13. und 27. Juni

Käse, Kloster, Knallerblick

Schlemmen und Staunen

Ruhpolding, 23 Kilometer

4. und 11. Mai, 15. und 22. Juni

Schmankerl-Stopp nach Lust und Laune

Die vier Selbstfahrer-Touren erlauben es den Teilnehmenden, die Radrunde an festgelegten Tagen nach dem eigenen Tempo zu gestalten:

- Hofladen-Hopping: Vierstündige Tagestour zu regionalen Erzeugern mit Probierpausen. Termine: 17. und 31. Mai, 14. und 28. Juni

- Glorias Genießertour: Radrunde entlang der Ache mit Besuch von Glorias Hofladen. Termine: 7., 14. und 21. Mai, 4. Juni

- Wald & Wiesen-Schmankerltour: Radtour zum Hofcafé Fasanenhöhe auf ein Stück Kuchen. Termine: 16. und 30. Mai, 13. und 27. Juni