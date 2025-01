Wenn sich eine weiße dicke Schneeschicht über die kunterbunte Abenteuerwelt Mountopolis by Mayrhofner Bergbahnen legt, dann geht das Angebot weit über den Skilauf hinaus. Zum Glück! Im Winterurlaub 2024/2025 darf es auf den beiden Erlebnisbergen Penken und Ahorn nämlich etwas von Allem sein. Statt einem Entweder-oder legt man in Mayrhofen im Zillertal Wert auf ein Und und die schier unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, die Natur fernab des klassischen Skitrubels bei Winterwandern, Rodeln & Co. für sich zu entdecken. Denn auch so wird echte Bergeisterung gelebt, die Panorama- und Genussliebhaber:innen, Erlebnishungrige, Bergsportler und Familienmenschen gleichermaßen in den Bann zieht.

Wer im Winter 2024/25 nach dem Üblichen sucht, ist in Mountopolis fehl am Platz. Wer die Natur wirklich spüren, seinen Rhythmus und die eigenen Spuren im glitzernden Pulverschnee hinterlassen möchte, hingegen schon.

Mehr als eine Alternative

Jeden Tag die Skier anschnallen und über die Pisten sausen? In Mountopolis ein Kann aber längst kein Muss. Kein Wunder, wenn idyllische Abenteuer auf den entspannenden Adrenalinkick treffen und in aufregender Ruhe das Herz kräftig pulsiert. Takt für Takt, Minute für Minute, Augenblick für Augenblick, immer die Wahl, so facettenreich wie jede einzelne Schneeflocke für sich. Hier wird die Perfektion zur Bergfektion, ganz nach der persönlichen Vorliebe und dem eigenen Geschmack. Heute Skifahren, morgen Winterwandern? Morgens auf die Piste und nachmittags auf die Rodel? Das ist das Wunschkonzert, das sowohl am Penken als auch am Ahorn gespielt wird. Das kann sich doch hören lassen!

Schritt für Schritt ins Winterglück

Wer die Skischuhe gegen feste Wanderschuhe tauscht, kann in Mountopolis aus den Vollen schöpfen. Raufkommen, um runterzukommen, funktioniert wohl nirgends besser als in der unberührten winterlichen Natur auf dem Penken und dem Ahorn. Der ca. einstündige gemütliche WinterWanderWeg Penken von der Bergstation der Kombibahn auf das Penkenjoch mit der beeindruckenden Granatkapelle verspricht genussvolle Ausblicke auf die umliegenden Berge. Atemberaubend befreiend und beruhigend lebendig zugleich. Durch die verschneite Landschaft führt außerdem der BergWaldWeg von der Penkenbahn Bergstation bis zur Mittelstation der Finkenberger Almbahnen. In diese Idylle einzutauchen, birgt einen besonderen Reiz und macht die rund zweistündige Tour zum kurzweiligen Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleibt. Der perfekte Begleiter hierfür ist das bei vier Bergbahnen (Penkenbahn, Kombibahn und beider Sektionen der Finkenberger Almbahnen) gültige Penkenjoch Rundwander Ticket. Mit ihm im Winterwanderrucksack steht einer legendären Rundwanderung nichts mehr im Wege.

Einen sensationellen Blick auf die Zillertaler Alpen und das Stilluptal der das Herz berührt, können naturverliebte Winterwander:innen vom Ahorn genießen. Der WinterWanderWeg Filzenkogel inklusive Gipfelerlebnis sorgt mit seinen lauschigen Plätzchen für echte Genussmomente und dieses bekannte „Hier-will-ich-nicht-mehr-weg“-Gefühl!

Durch den Schnee hinein ins tierische Vergnügen

Zugleich NEU und Highlight ist der AlbertAdler ErlebnisWeg, der von der Bergstation vorbei an der WhiteLounge SchneeBar bis zur AdlerBühne Ahorn mit ihrem neuen Standort direkt am Speicherteich Filzen führt. Die auf 2.000 Metern höchstgelegene GreifVogelStation Europas vermittelt viel Wissenswertes über die majestätischen Tiere mit ihrer kräftigen Leichtigkeit, der sanften Stärke und der anmutigen Lebensfreude. Beim täglichen AdlerBühne „Meet & Greet“ (Samstag Ruhetag, wetterbedingte Änderungen möglich) können die Könige der Lüfte in ihren Wintervolieren bestaunt und die Falkner bei ihrer Arbeit beobachtet werden. Über den ebenfalls neuen FalkenSteig (geöffnet je nach Schnee- und Wetterlage) sowie die imposante freischwebende GreifenBrücke, mit über 60 Metern Länge, geht es retour zur Bergstation. Wer lieber zurück zum Ausgangspunkt schweben möchte, der kann auf den 8SB Ahorn zurückgreifen und anschließend die AussichtsPlattform AdlerAuge – Viscope inklusive – erklimmen und den Ahorn aus der Vogelperspektive bestaunen.

Dem Spaßfaktor auf der Spur

Beim Rodelspaß PistenBock ist der Name Programm. Dieser Lenkschlitten für Groß und Klein hat es in sich und sorgt für richtig Action. Auf einer eigenen PistenBock-Strecke am Ahorn heißt es sich gekonnt in die Kurven zu legen, um in seiner persönlichen Bestzeit frech bergab zu düsen. Aber Vorsicht ist geboten, denn Maskottchen Albert ist hier, ebenso wie am Penken, live unterwegs. AlbertAdler on Tour steht auch diesen Winter für spaßige Begegnungen und noch witzigere Erinnerungsfotos. Lustig und sportlich ist die Mountopolis BigChair Challenge, bei der fünf Riesenstühle in der Erlebniswelt Mountopolis gefunden werden müssen. An jedem BigChair ist ein Buchstabe verborgen, der Teil eines Lösungswortes ist. Wer sich dieser Aufgabe stellt und das korrekte Wort bildet, wird an den Kassen der Mayrhofner Bergbahnen sogar mit einer kleinen Überraschung belohnt. Und selbst wenn der Wettergott es einmal nicht gut meint und für keinen Spaß zu haben ist, dann wird in Mountopolis selbst den Kleinsten etwas Außergewöhnliches geboten. In der AlbertAdler SpieleWelt by Ravensburger, einer 140 Quadratmeter großen Indoor-Spielewelt unter anderem mit Kletterwand, Spielehäuschen und Adlernest ausgestattet, wird nämlich Spaß immer Gross geschrieben. Informativ und technisch hingegen gestaltet sich die SeilbahnFührung an der Ahornbahn (jeden Sonntag um 10.30 Uhr). Dort kommen Technikinteressierte so richtig auf ihre Kosten. Denn hier wird Einblick hinter die Kulissen Österreichs größter Pendelbahn gewährt und spannende Facts, wie zum Beispiel die Förderleistung, die Betonmassen oder die Stützenanzahl, preisgegeben.

Dem Gefühl der grenzenlosen Freiheit begegnen

Die Schneeflocken zeigen uns, dass das Beste oft von oben kommt. Doch das ist in Mountopolis längst nicht alles, was sich hoch über dem Talboden am Himmel präsentiert. Auch im Winter ist ein Paragleitflug vom Penken nach Mayrhofen ein außergewöhnliches Erlebnis und die wohl spektakulärste Variante das beeindruckende Winterpanorama auf sich wirken zu lassen. Die Weiten einer leeren Skipiste lassen sich hingegen bei der PistenraupenFahrt am Ahorn täglich von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr erleben (Anmeldung erforderlich). Zu sehen, wie die Mitarbeiter der Pistenpräparierung, auch „Helden der Nacht“ genannt, die großen Fahrzeuge scheinbar mühelos über die steilen Abhänge lenken und so das ganze Gebiet erobern, ist Faszination pur! Daher unbedingt aufsitzen, mitfahren und vielleicht sogar selbst anpacken!

Chilliger Einkehrschwung auch ohne Ski

Coole Loungemusik, feinste Drinks, gemütliche Liegestühle, klingt gut, schmeckt gut, tut gut? Auf jeden Fall und das Beste – dabei ist der Dresscode völlig egal! In der WhiteLounge SchneeBar am AhornPlateau zählt nicht, ob man auf den Skiern oder im bequemen Winterwohlfühl-Outfit her- und reinschwingt, denn hier geht es um die stimmungsvolle Panoramasicht in bester Gesellschaft. Und das ist wirklich alles, was ein Erlebnis abseits der Piste so richtig perfekt macht – dafür braucht es nun wirklich keine Alternative!

Mountopolis

MOUNTOPOLIS by Mayrhofner Bergbahnen verspricht echtes Naturabenteuer. Ganz pfiffig und bunt, denn Mountopolis im Zillertal ist anders. Abgeleitet von MOUNTain und metrOPOLIS steht es für die ganze Angebotsvielfalt. Auf frische, spielerische Weise. Fortschrittlich, traditionell, mit pulsierendem Lebensgefühl. Für anhaltende Augenblicke voller aufregender Ruhe. Um den entspannenden Adrenalinkick zu erleben in der so aufgeweckten Abenteuerwelt mitten in den Tiroler Bergen.

Die Mayrhofner Bergbahnen

Zu den Mayrhofner Bergbahnen gehören die Ahornbahn, Penkenbahn, Horbergbahn und Möslbahn. Die Ahornbahn ist die größte Pendelbahn Österreichs und bringt Besucher in weniger als 7 Minuten auf 2000 Meter. Mit ihren riesigen Panoramaglasfronten bietet sie einen einmaligen Ausblick auf Mayrhofen und die umliegende Bergwelt. Mit der hochmodernen 3S Penkenbahn, ebenfalls mit Panoramafenstern und zusätzlich WLAN in den 33 Gondeln, geht es direkt vom Ortszentrum in nur 8,2 Minuten auf knapp 1800 Meter Höhe.

Um bequem zu den Seilbahnen zu gelangen, steht in der Ferienregion Mayrhofen-Hippach ein umfangreiches kostenloses Skibusnetz zur Verfügung. (BSZ)