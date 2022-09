Leuchtende und klingende Phantasiewelt

Neu in dieser Saison ist das magische Lichtspektakel im Skyline Park. Das Skyline Park Leuchten! Es findet vom 8. September bis 9. Oktober an ausgewählten Tagen jeweils von 19 bis 22 Uhr statt. Eine spektakuläre Licht- und Farbinszenierung, mit musikalischer Untermalung, verwandelt den Skyline Park in eine Welt voll zauberhafter Stimmungen. Tausende Lichter und farbenfrohe Projektionen tauchen die Bäume, Sträucher, Wege und Attraktionen des Skyline Parks in ein Meer aus Licht und Farben. Zahlreiche Lichtobjekte aus der Tier-, Pflanzen- und Phantasiewelt machen den

Skyline Park zu einer beeindruckenden Open-Air Lichtkunstgalerie.

Ein besonderes Highlight ist die Wasserleinwand mit Videoprojektion, die Löwis Meeresabenteuer zeigt. Geöffnet haben 11 Attraktionen, inkl. Riesenrad, Allgäuflieger, Kinderkarussell und High Fly, die im

Eintrittspreis enthalten sind und beliebig oft gefahren werden können. Wagemutige Gäste werden mit actiongeladenem Fahrspaß und einem beeindruckenden Blick aus der Vogelperspektive auf den illuminierten Skyline Park belohnt. Ein unvergesslich schönes und zugleich romantisches Erlebnis für die ganze Familie und auch für verliebte Paare. Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich auch gesorgt. Zahlreiche gastronomische Einrichtungen haben geöffnet und verwöhnen alle Abendgäste mit einem vielseitigen Angebot.

Für den Einlass zum Skyline Park Leuchten ab 19 Uhr bis 22 Uhr sind Tickets online und vor Ort, an den Abendkassen, erhältlich.

Gäste, die bereits ein Tagesticket an den Leuchten-Tagen erworben haben, dürfen das Skyline Park Leuchten ab 19 Uhr kostenfrei besuchen. Für Jahreskartenbesitzer ist der Zutritt zum Event auch

kostenfrei. Weitere Infos unter: https://www.skylinepark.de/leuchten/. (BSZ)