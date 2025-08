Magie der Nacht

Wenn sich über dem Bayerischen Wald die Nacht senkt, wird es still - und atemberaubend schön. Kein flackerndes Stadtlicht, kein greller Schein. Nur Dunkelheit. Und Sterne. Tausende von ihnen, wie gestreut über ein tiefes Schwarz. Jetzt ist offiziell, was Nachtschwärmer und Naturfreunde schon lange wissen: Der Bayerische Wald hat einen der dunkelsten Himmel Deutschlands - und gehört ab sofort zum exklusiven Kreis der internationalen Sternenparks. Mit der Anerkennung durch die Organisation DarkSky International wird die Region zum dritten zertifizierten Sternenpark Bayerns erklärt - neben der Rhön und der Winkelmoosalm.

Der neue Sternenpark umfasst den Nationalpark und den umliegenden Naturpark Bayerischer Wald. Gemeinsam bilden sie eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Mitteleuropas. "Der Bayerische Wald besitzt nicht nur bei Tageslicht eine beeindruckende Naturlandschaft", sagt Michael Braun vom Tourismusverband Ostbayern. "Mit der Anerkennung zum Sternenpark sensibilisieren wir die Menschen für die Bedeutung von Dunkelheit für Mensch und Natur." Nächte mit Mondschein, Sternschnuppen oder Kometen seien ein "magisches Naturerlebnis, das gut in die Weiterentwicklung des sanften, naturverträglichen Urlaubs passt".



Dass es so weit kam, ist dem jahrelangen Einsatz von Naturpark und Nationalpark zu verdanken. Koordiniert von Hartwig Löfflmann, Geschäftsführer des Naturparks Bayerischer Wald, wurde die Idee zum Sternenpark Realität. "Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist es wichtig, auch möglichst viele Privatpersonen zu sensibilisieren", betont Löfflmann. Denn: Oft seien es schlecht platzierte Außenleuchten, die mit zu hohem Blauanteil die Nachtruhe stören - nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen.



20 Gemeinden von Arber bis Dreisessel haben inzwischen ihre Straßenbeleuchtung angepasst. Ein Netz aus über 50 Messpunkten dokumentiert die Qualität des Nachthimmels. Im Kern des Parks liegt der Nationalpark, umgeben von der Pufferzone mit angrenzenden Ortschaften. Ein Leuchtturmprojekt für mehr Dunkelheit - und ein Vorbild für ganz Europa.



Auch die Leitung des Nationalparks ist überzeugt: "Beim Schutz unserer Umwelt werden wir nun dreidimensional", sagt Nationalparkleiterin Ursula Schuster. "Ich freue mich sehr, dass unser Nationalpark gemeinsam mit dem Naturpark nun offiziell als Sternenpark ausgezeichnet wurde." Es gehe nicht nur um Bäume und Wälder, sondern auch darum, "Dunkelheit bestmöglich zuzulassen" - für viele nachtaktive Arten entscheidend. Die Verwaltung hat deshalb die Beleuchtung der Einrichtungen in der Kernzone angepasst: Licht ja, aber umweltverträglich.



Georg Bauer, Vorsitzender des Naturparks, spricht vom richtigen Signal zur richtigen Zeit: "Wir freuen uns ganz außerordentlich, dass die Anerkennung nun geklappt hat. Die guten Beobachtungsbedingungen am nächtlichen Sternenhimmel haben touristisch einen hohen Wert. Gerade auch in einer Zeit, in welcher der Wintersport in der Region mit Problemen kämpfen muss, bietet sich hier touristisch eine vielversprechende Alternative." Mit dem Sternenpark öffnet sich ein neuer Blick auf die Nacht - nicht als zu beleuchtendes Hindernis, sondern als schützenswerter Naturraum. Ein Raum, in dem Menschen wieder staunen dürfen. Und Sterne wieder strahlen können. (obx)