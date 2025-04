Mai-Allerlei im Chiemsee-Alpenland

Im Mai ist die Natur im Chiemsee-Alpenland endgültig aus dem Winterschlaf erwacht und erstrahlt im frischen Grün und voll bunter Blüten. Außerdem ist der Kalender im Wonnemonat mit allerlei Veranstaltungen gespickt. Mit den Feiertagen am 1. und 29. Mai und den Brückentagen dazu, sind auch die besten Voraussetzungen für ein verlängertes Wochenende im Chiemsee-Alpenland geschaffen.

Maibaumaufstellen

Gleich zu Beginn des Monats werden in zahlreichen Orten der Region die Maibäume aufgestellt. Üblicherweise wird das im Chiemsee-Alpenland noch von Hand gemacht. Hierfür werden sogenannte „Schwaiberln“ genutzt, um den Baum allmählich senkrecht in seiner Halterung aufzurichten. Begleitet wird das traditionelle Maibaumaufstellen von Einlagen der örtlichen Trachtler, Bewirtung und Musik bis spät abends. Heuer wird unter anderem in verschiedenen Ortsteilen von Amerang, Bad Aibling, Bad Feilnbach (Kematen), Bernau a.Chiemsee (Kraimoos), Bruckmühl (Sonnenwiechs), Eiselfing (Alteiselfing), Feldkirchen-Westerham (Höhenrain), Flintsbach a.Inn, Kiefersfelden, Kolbermoor, Nußdorf a.Inn, Prien a.Chiemsee, Prutting, Raubling (Pfraudorf), Riedering (Moosen), Rohrdorf (Lauterbach), Rosenheim (Aising), Schechen (Marienberg) und Tuntenhausen (Tuntenhausen und Schönau) ein Maibaum aufgestellt.

Meditative Touren

Der Mai wird in christlich geprägten Regionen wie dem Chiemsee-Alpenland oft als Marienmonat bezeichnet und wird mit festlichen Maiandachten zu Ehren der Gottesmutter gefeiert. Der Mai ist also der ideale Zeitpunkt sich auf den Marienweg M5 zu begeben. Der rund 170 Kilometer lange Pilger-Rundweg kann an beliebiger Stelle begonnen werden. Im Chiemsee-Alpenland passieren Wanderer dabei eine der ältesten Marienkirchen Bayerns, die erstmals im Jahr 1441 errichtete Wallfahrtsbasilika Mariä Himmelfahrt in Tuntenhausen, sowie die Wallfahrtskirche St. Peter auf dem Petersberg in Flintsbach a.Inn. Ein weiterer Höhepunkt des Marienwegs ist die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung in der Einsiedelei Kirchwald oberhalb von Nußdorf a.Inn. Wer lieber eine kürzere Tour bevorzugt, wählt die Route 1 oder Route 2 der meditativen Kirchenspaziergänge in und um Bad Endorf. Auch die verschiedenen Varianten Rundweg 1, Rundweg 2 oder Süd des Aschauer Kapellenwegs beeindrucken durch unberührte Natur und zahlreiche Stationen zum Rasten und Innehalten.

Beim Von Kapelle zu Kapelle Radrundweg in Soyen ist der Name Programm: Mit dem Rad geht es durch hügelige Moränenlandschaften, vorbei an Seen wie dem Soyensee, Altensee oder Halmsee zu zahlreichen Kapellen.

Familienausflüge

Zum Muttertag am 11. Mai und Vatertag am 29. Mai bieten sich Ausflüge für die ganze Familie an. Witzige und anspruchsvolle Parcours in einem Kletterwald beziehungsweise Waldseilgarten für die ganze Familie oder eine Bergwanderung mit Hütteneinkehr im Naturschutzgebiet Geigelstein vom Bergsteigerdorf Sachrang aus sind wunderbare Ziele für einen Familientag in der Natur. Auch beliebte Ausflugsziele wie die Bergbahnen, Erlebnisbäder, Trampolinhallen, Ausstellungen, Museen und Schlösser eignen sich ideal für Familien. Traditionell sind die Väter aus der Region mit Freunden oder Familie als Männerausflug auf den Radwegen des Chiemsee-Alpenlandes unterwegs und eröffnen die Biergartensaison.

Weitere Highlights im Mai

Am Internationalen Museumstag, den 18. Mai, ist der Eintritt im Freilichtmuseum Amerang umsonst. Auch am Tag der Freilichtmuseen Bayern, den 25. Mai, gibt es ein besonderes Programm im Freilichtmuseum Amerang. Erst kürzlich wurde hier ein neues Ausstellungsgebäude eröffnet, das darauf wartet, erkundet zu werden.

Den 14. Mai hat der Deutsche Wanderverband zum Tag des Wanderns ausgerufen. Passend dazu findet in Oberaudorf beispielsweise eine Natur-Heilkundliche Kräuterwanderung am Auerbach statt (Kosten 18 Euro p.P.). Von Bad Aibling aus startet eine Gruppe zum Moorerlebnis Sterntaler Filze für eine entspannte Wanderung im Moorgebiet (Kosten 11 Euro p.P.). In Eggstätt wird das 50-jährige Jubiläum des Hartseerundwegs gefeiert, so gibt es ab 15 Uhr auch geführte Wanderungen. Eine Anmeldung ist jeweils in der örtlichen Tourist-Information erforderlich.

Unter www.chiemsee-alpenland.de/uebernachten können Urlauber gleich eine passende Unterkunft für ein verlängertes Mai-Wochenende im Chiemsee-Alpenland suchen und buchen. Alle weiteren Informationen rund um den Frühlingsurlaub im Chiemsee-Alpenland sind unter www.chiemsee-alpenland.de/fruehlingsurlaub zu finden. (BSZ)