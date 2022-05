Maßstäbe gesetzt

Die Reiseexperten von Travelcircus haben den Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) mit 21,84 von 25 möglichen Punkten auf den 1. Platz des Rankings der besten Freizeitparks in Europa gewählt. Erst Anfang des Monats hat die Jury den Europa-Park zum besten Freizeitpark im Land gekürt, nun konnte er sich auch im internationalen Vergleich durchsetzen. Die Plattform hat für die Analyse die 65 beliebtesten Freizeitparks in Europa sowie 2598 Attraktionen verglichen. Für die finale Bewertung haben die Experten die Faktoren Preis-Leistung, Bewertung, Bekanntheit, Spaßfaktor für jedes Alter sowie Instagram berücksichtigt. Insgesamt hat der Europa-Park in der Untersuchung am besten abgeschnitten. Zudem konnte er sich Awards in den Kategorien „Top Instagram“, „Top Achterbahn“, „Top Bewertung“ und „Top Nachfrage“ sichern.



Deutschlands größter Freizeitpark zeigt damit, dass er nicht nur auf nationaler Ebene punkten kann, sondern auch von Gästen in ganz Europa für seine außergewöhnliche Qualität geschätzt wird und sich mit seinem hohen Anspruch und breitem Angebot auch gegen andere große Freizeitparks behaupten kann. Er setzt damit auch im Ausland neue Maßstäbe für Attraktionen, die Zufriedenheit der Besucher und das Auftreten in den sozialen Netzwerken und beweist, dass er zurecht Spitzenreiter der Umfrage geworden ist. Der Europa-Park garantiert mit seinen über 100 Attraktionen und Shows nicht nur Nervenkitzel, Familienspaß und hochkarätige Unterhaltung, sondern sorgt auch dafür, dass der Aufenthalt im Europa-Park Erlebnis-Resort zu einem einzigartigen Kurzurlaub wird. Eine Reise in Deutschlands größten Freizeitpark kann zudem mit einem Aufenthalt in der Wasser-Erlebniswelt Rulantica und einem einzigartigen Erlebnis in der Virtual-Reality-Experience YULLBE sowie mit einer Übernachtung in einem der sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Hotels kombiniert werden – damit sind unvergessliche Stunden garantiert. (BSZ)