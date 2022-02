Mit Franz Klammer auf der Piste

Das Leuten des Weckers klingt irgendwie irreal. Träume ich noch oder muss ich tatsächlich schon aus den Federn. Schlaftrunken schaue ich zuerst aus dem Fenster und dann auf die Uhr. Die Zeiger stehen auf 5.40 Uhr, es ist ist ja noch stockdunkle Nacht. Warum soll ich heute denn zu nachtschlafender Zeit aufstehen? Nach ein paar Sekunden dämmert es mir dann aber, heute steht ja ein ganz besonderer Skitag in Bad Kleinkirchheim auf dem Programm: exklusives Skifahren im Sonnenaufgang mit der österreichischen Skilegende Franz Klammer. Jetzt aber schnell etwas frisch gemach und rein in die Skiklamotten. Welcher Skienthusiast träumt nicht davon, das Idol vieler Generationen live kennenzulernen und mit einem Olympiasieger die ersten Schwünge auf die frisch präparierten Pisten zu ziehen?

„Ski vor 9“ macht dieses persönliche „Meet-and-Greet“ möglich. Wenn man von der Region Bad Kleinkirchheim spricht, fällt im selben Atemzug der Name Franz Klammer. Denn in Bad Kleinkirchheim ging der Stern des Kärntners auf. Hier gewann er 1971 als 18-Jähriger seine erste Europacup-Abfahrt, damals noch auf der bekannten FIS K70 Abfahrtsstrecke. Fünf Jahre später, am 5. Februar 1976, holte sich Klammer in Innsbruck den Olympiasieg in der Abfahrt und wurde so zum Helden einer ganzen Nation. Mit 25 Abfahrtssiegen sowie dem fünfmaligen Gewinn des Abfahrtsweltcup ist er immer noch der erfolgreichste Skirennläufer dieser Disziplin in der Weltcupgeschichte. „Es Klammert und Franzt in Bad Kleinkirchheim“ einfach, so der Slogan der Kärntner Gemeinde.

Kurz vor 6.30 Uhr treffen wir vom Hotel Pulverer kommend an der Talstation der Kaiserburgbahn ein. Pünktlich erscheint Franz Klammer mit einem Lächeln im Gesicht, wünscht einen guten Morgen auf kärntnerisch und gesellt sich zu uns. Nach einem kleinen Warm-up Coffee-Snack geht es mit der Kaiserburgbahn dann endlich bergwärts zur 2055 Meter hohen Kaiserburg und zum Sonnenaufgang. Während der Gondelfahrt unterhalten wir uns mit den Ski-Hero bestens und erfahren einiges aus seinem Leben und Karriere. Was uns dabei aber absolut positiv auffällt beziehungsweise verblüfft, Franz Klammer, eigentlich ein Superstar, ist sympathisch, offen, schier immer gut gelaunt und bodenständig ohne irgendwelche Starallüren, ein Mensch wie du und ich. Einfach ein Champion zum Anfassen.

Stärkender Berg-Brunch

Oben angekommen ist spätestens nach einer Aufwärmrunde mit den Schneesportprofis der Skischule Krainer die Müdigkeit verflogen. Bis etwa 9.30 Uhr zieht dann Ski-Kaiser Franz Klammer mit uns die ersten Schwünge in den Schnee der frisch präparierten Bad Kleinkirchheimer Pisten. Dabei verrät der Olympiasieger gerne auch ein paar exklusive Tipps für den perfekten Carving-Schwung und wie man die berühmte „Klammerhocke“ gekonnt einsetzt.

Nach gut zwei Stunden exklusivem Skivergnügen schnallen wir dann die Skier wieder ab. Bei einem stärkenden Berg-Brunch mit köstlicher regionaler Alpen-Adria-Kulinarik im Bergrestaurant Kaiserburg lässt sich Franz Klammer gerne noch die ein oder andere spannende und amüsante Anekdote auf seinem Leben entlocken – persönliche Gespräche und Autogramm inklusive. Ein überaus gelungener Morgen klingt schließlich gegen elf Uhr aus.

Das Early Morning Skiing mit Franz Klammer gibt es in diesem Jahr noch am 15. und 22. Februar. Der Preis pro Person beträgt 155 Euro. Allerdings ist die Tour mit der Skilegende nur für geübte Brettelfans geeignet und die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt. Eine zeitgerechte Anmeldung zum „Ski vor 9“ wird empfohlen.

Mittlerweile gibt es auch einen Kinofilm über Klammers Olympiasieg mit dem Titel „Klammer – Chasing the Line“.

103 Pistenkilometer

Das Skigebiet Bad Kleinkirchheim liegt zwischen 1100 und 2055 Metern Seehöhe und bietet einen einzigartigen Weitblick über den gesamten südlichen Alpenraum. Es besticht durch sanfte und breite Hänge. 24 Liftanlagen, die jedoch größtenteils bereits in die Jahre gekommen sind und eigentlich einer zeitgemäßen Ertüchtigung bedürfen, erschließen die 103 Pistenkilometer. Brettelfans entdecken interessante Pisten aller Schwierigkeitsgrade – 18 Kilometer blaue, 77 Kilometer rote und acht Kilometer schwarze Pisten –, darunter die berühmte Weltcup-Abfahrt „Kärnten – Franz Klammer“. 97 Prozent des 300 Hektar großen Skigebiets können permanent beschneit werden, was Schneesicherheit und ungetrübtes Skivergnügen garantiert.

Ein Winter im Bad Kleinkirchheim bringt nicht nur Ski- und Snowboard-Spaß. Hier gibt es unzählige weitere Möglichkeiten, die sanfte Alpinwelt der Nockberge zu entdecken.

Bewegung an der frischen Winterluft erfreut Körper, Geist und Seele und stärkt zudem das Immunsystem. Rund 60 Kilometer bestens gepflegte Winterwanderwege in der Region bieten die perfekte Chance, um die unberührte verschneite Landschaft der Nockberge rund um die Biosphärenparkbahn Brunnach zu erkunden. Wer es eher gemütlich angehen will, kann eine der Routen wählen, die durch das weitläufige Tal rund um die Orte Bad Kleinkirchheim und Feld am See führen.

Kann man seinen Kopf besser frei bekommen, als beim Sport an der frischen Luft inmitten einer zauberhaften Winterlandschaft? Langlaufen ist ein Ausdauersport, der nicht nur gesund hält und das Herz-Kreislaufsystem stärkt, sondern auch der Psyche gut tut. In Bad Kleinkirchheim können Anfänger und Könner diesen sanften Sport auf den insgesamt 10,5 Kilometer langen Talloipen mit besten Bedingungen ausüben. Sowohl Skating als auch klassischer Stil kann hier gelaufen werden. Seit dieser Wintersaison führt Bad Kleinkirchheim das Loipengütesiegel des Landes Kärnten. Wie man zu dieser Auszeichnung kommt? Mit Schneesicherheit, einer sportlich ansprechenden Streckenlänge und natürlich einer top gepflegten Spur.

Wenn die Hänge des Biosphärenparks Nockberge in eine sanfte Schneedecke gehüllt sind, kommen Schneeschuhwanderer und Tourengeher auf ihre Kosten. Skitouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade entführen in die umliegende Bergwelt. Erfahrene Tourengeher erwartet ein besonderes Erlebnis: der Nockberge-Trail. Er führt vom Katschberg bis nach Bad Kleinkirchheim. Auf dieser mehrtägigen Tour kann man die Schönheit des Biosphärenparks eindrucksvoll erleben.

Die winterliche Alpinwelt rund um Bad Kleinkirchheim kann auch mit den Schneeschuhen hautnah erkundet werden. Bei geführten Touren wird der richtige Umgang mit den Schneeschuhen erklärt, leichte Touren können auch ohne Guide entdeckt werden. Ein Geheimtipp ist die geführte Schneeschuhwanderung „Gourmet im Schnee“ inklusive traditioneller Hütteneinkehr mit regionalen Spezialitäten.

Nach der Auffahrt mit der Maibrunnbahn starten wir die idyllische Schneeschuhwanderung gemeinsam mit Natur Aktiv Guide Wolfgang Krainer direkt bei der Bergstation und lassen bereits nach fünf Minuten Gehzeit das hektische Treiben hinter uns und genießen die zauberhaft verschneite Landschaft. Während uns Wolfgang die Natur der Kärntner Nockberge und die umliegende Bergwelt erklärt stapfen wir behutsam durch die unberührte Winterlandschaft.

Nach gut eineinhalb Stunden Gehzeit ist das Ziel der Schneeschuhwanderung erreicht, die Klamerhütte in der malerischen Feldpannalm. Nach dem Aufwärmen mit Glühmost an der knisternden Feuerschale erwartet uns die traditionelle Kärntner Frigga. Das Gericht aus Eiern, Speck und würzigem Käse, das gewöhnlich zu rustikalem Schwarzbrot serviert wird, ist eine typisch regionale Hausmannskost. Um den hauseigenen Käse verkosten zu können, kredenzt der Hüttenwirt auch noch eine deftige Kärntner Jause. Den süßen Abschluss bilden die traditionelle „gefüllte Butter“ – Mohn unter Butterflocken – und ein köstlicher Kärntner Reindling.

Frigga und Reindling

Hier genießt man regionale Köstlichkeiten mitten in der Natur. Der Tagesausklang erfolgt in der Regel rasant, mit einer zünftigen Rodelpartie ins Tal. In Feld am See angekommen, wartet dann bereits der Shuttle, der die Wanderer bequem zurück nach Bad Kleinkirchheim bringt. Leider hatten wir das Pech, zu wenig Schnee auf der Rodelstrecke zu haben, weshalb wird bereits auf halben Weg mit dem Bus abgeholt wurden.

Was wäre ein Winter ohne eine spannende Schlittenfahrt? Auf vier Naturrodelbahnen rund um Bad Kleinkirchheim und zwei Naturrodelbahnen rund um Feld am See geht es gemütlich zu Fuß bergauf und rasant wieder bergab. Bei jeder Bahn können sich die Rodler bei einer urigen Einkehr stärken und wieder aufwärmen. Für gehörigen Spaß sorgt auch das Snowtubing beim Ottinger-Förderband an der Talstation Kaiserburg. Auf Anmeldung und für Gruppen bietet Bad Kleinkirchheim ein ganz besonderes Rodelerlebnis: Einfach das Traktortaxi vorbestellen und sich gemütlich bis zur Hütte chauffieren lassen.

Das Eislaufen auf einer Natureisfläche ist mit Sicherheit ein ganz besonderer Sonnenschein-Moment. Nach langen Frostnächten verwandelt sich der Brennsee in eine riesige Eislauffläche mit dickem Spiegeleis. In Bad Kleinkirchheim wird ein Teil des Kurparks zu einem Eislaufplatz für Groß und Klein.

Bekannt ist Bad Kleinkirchheim auch für seine beiden Thermen, die Familien- & Gesundheitstherme St. Kathrein mit der größten Wasserfläche aller Kärntner Thermen und der Nockbergrutsche, die zu den längsten Rutschen im Land zählt, und das Thermal Römerbad. Auf 12 000 Quadratmetern und über drei Ebenen erstreckt sich im Römerbad eine Sauna- & Wellnesslandschaft, die ihresgleichen sucht. Besonders reizvoll ist der Blick vom Außenbecken: Hier ist die Weltcup-Piste „Kärnten – Franz Klammer“ zum Greifen nah.

Natürlich gibt es in Bad Kleinkirchheim eine große Anzahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Eine davon ist das Hotel Pulverer. In bester Ortslage verfügt das Fünf-Sterne-Haus über eine eigene Thermalquelle, aus der jede Sekunde drei Liter frisches Thermalheilwasser aus den Tiefen der Nockberge in die Pools des 2100 Quadratmeter großen Wellnessbereichs fließen. Zum Entspannen und Regenerieren laden unter anderem eine Finnische-Zirbenholz-, eine Troadkaste’n- und Kräuter-Sauna ebenso ein wie ein Meersalzdampfbad und ein Bergkristall-Tepidarium.

Die Küche im Pulverer hält das kulinarische Erbe Kärntens hoch. Das von Gault Millau, À La Carte und dem Falstaff Gourmet Club ausgezeichnete À-la-carte-Restaurant Loystub’n ist das Herzstück des Hotels. In der 400 Jahre alten Stube trifft Geschichte auf edles Ambiente.

In Bad Kleinkirchheim findet der Gast Action und Spannung, aber auch Ruhe und Entspannung, also Urlaub in seiner ganzen Vielfalt. (Friedrich H. Hettler)