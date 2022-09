München im Marathonfieber

Nach über 20 Jahren wird der GENERALI MÜNCHEN MARATHON am 9. Oktober erstmals wieder mit einem internationalen Elitefeld stattfinden. Auf der Startliste steht dabei sogar die Marathon-Weltmeisterin des Jahres 2015, die Äthiopierin Mare Dibaba. Bei den Männern ist ihr Landsmann Mengistu Zelalem mit einer persönlichen Bestzeit von 2:08:48 Stunden derzeit der schnellste Läufer auf der Startliste. Sebastian Hendel (LG Braunschweig) wird in München sein Marathon-Debüt laufen. Der GENERALI MÜNCHEN MARATHON, der im Olympiastadion gestartet wird, dann durch die Innenstadt führt und schließlich in der markanten olympischen Arena auch endet, ist ein Elite Label Road Race des internationalen Leichtathletik-Verbandes World Athletics. Bei der 36. Auflage des Traditionsrennens erwarten die Veranstalter insgesamt 20.000 Teilnehmer. Rund 5000 von ihnen werden über die 42,195 km laufen.

2001 hatte der GENERALI MÜNCHEN MARATHON zuletzt ein internationales Elitefeld am Start. Ein Jahr zuvor war der Kenianer Michael Kite den nach wie vor aktuellen Streckenrekord von 2:09:46 Stunden gelaufen. In der Folge richteten die Organisatoren mehrmals Deutsche Meisterschaften aus. Dabei stellte Susanne Hahn (Saarbrücken) 2012 mit 2:32:11 Stunden die aktuelle Kurs-Bestzeit der Frauen auf.

„Wir hoffen natürlich, dass am 9. Oktober beide Streckenrekorde im Olympiastadion fallen“, sagt Racedirector Gernot Weigl. „Die Zeit ist reif, um das Rennen jetzt international stärker zu positionieren. Wir haben gemerkt, dass auch im Ausland Interesse am GENERALI MÜNCHEN MARATHON besteht und dann entschieden, dass wir uns der Label-Serie von World Athletics für Straßenläufe anschließen. Alleine dadurch haben wir nun ein internationales Elitefeld am Start und hoffen auf schnelle Rennen. Mit Hilfe von Topzeiten wollen wir den Marathon weiter entwickeln und zeigen, dass man in München schnell laufen kann.“

Mare Dibaba gehörte vor einigen Jahren zu den besten Marathonläuferinnen der Welt. Die 32-Jährige krönte ihre Karriere bei den Weltmeisterschaften in Peking 2015, wo sie Gold gewann. Ein Jahr später belegte Mare Dibaba den dritten Platz beim Olympia-Marathon in Rio. Die Chicago-Marathon-Siegerin von 2014, die zudem zweimal Zweite beim legendären Boston-Marathon war (2014 und 2015), hat eine Weltklasse-Bestzeit von 2:19:52 Stunden. Nachdem sie 2019 in hochklassigen 2:20:21 Zweite beim Berlin-Marathon wurde, startete Mare Dibaba während der Corona-Pandemie nur einmal im Marathon und belegte dabei Rang 14 in Boston. Der GENERALI MÜNCHEN MARATHON bietet der nur 1,52 Meter großen Läuferin die Chance, sich international wieder zurückzumelden.

Zu den Konkurrentinnen von Mare Dibaba wird ihre Landsfrau Aberu Mekuria gehören, die ihre letzten drei Marathonrennen alle gewonnen hat. Im chinesischen Chongqing lief sie dabei 2019 ihre Bestzeit von 2:24:30. Im selben Jahr gewann sie auch das Rennen in Osaka, in diesem Mai triumphierte sie in Riga. Zu beachten sein wird Agnes Keino. Die Kenianerin zeigte in diesem Jahr bereits zweimal starke Form in Kopenhagen. Im Mai belegte sie Rang drei beim Marathon in einer persönlichen Bestzeit von 2:25:08.

Bei den Männern stehen auf der derzeitigen Startliste zwei Athleten, die schnellere Bestzeiten haben als der Münchner Streckenrekord. Mengistu Zelalem erreichte 2020 in Castellon (Spanien) als Dritter 2:08:48. In diesem Frühjahr zeigte er erneut gute Form bei diesem Rennen. Der Äthiopier wurde wiederum Dritter in 2:09:34. Edwin Kimaiyo geht mit einer Bestzeit von 2:09:12 ins Rennen, die er 2017 in Shanghai als Vierter erzielte. Der Kenianer war in diesem Frühjahr Fünfter in Kopenhagen mit 2:09:44. Für seinen Landsmann Meshack Koech wird es in München darum gehen, erstmals unter 2:10 Stunden zu laufen. Er hat bisher 2:10:17 erreicht.

Sein Debüt läuft beim GENERALI MÜNCHEN MARATHON Sebastian Hendel (LG Braunschweig). Er müsste aufgrund seiner Halbmarathon-Bestzeit von 62:28 das Potenzial für eine Zeit von unter 2:12 Stunden haben und zeigte am vergangenen Wochenende gute Form: Hendel gewann den Halbmarathon in Usti nad Labem (Tschechische Republik) in 62:52 Minuten. Seine Frau Kristina Hendel gehörte im August zum deutschen Marathon-Team, das bei den Europameisterschaften in München die Teamwertung gewann.

Egal ob man die internationale Elite erleben oder selber teilnehmen möchte, es wird ein sportliches Wochenende in München für die ganze Familie. Der GENERALI MÜNCHEN MARATHON von Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Oktober bietet für jeden die richtige Distanz. Ob Marathon, Halbmarathon, 10-km-Lauf, Marathonstaffel, Virtual Run, Mini-Marathon für Kids oder Trachtenlauf am Marathon-Samstag, hier gibt es genügend Gelegenheit, Spitzenathleten hautnah zu erleben, aber auch selbst aktiv zu sein.

Die Online-Anmeldung ist für alle Wettbewerbe bis Sonntag, 25. September 2022 um 23:59 Uhr geöffnet. Die Nachmeldung ist vom 1. bis 8. Oktober 2022 nur online auf der GMM-Website möglich.Weitere Informationen, das gesamte Rahmenprogramm und Anmeldemöglichkeiten unter: www.generalimuenchenmarathon.de. (BSZ)