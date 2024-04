Musik für Genießer

Für Freunde der Klassischen Musik hält Ottobeuren zu drei Terminen 2024 ein ganz besonderes Arrangement parat.Vier Übernachtungen mit Frühstück, jeweils von Donnerstag bis Montag, können pro Person ab 289 Euro gebucht werden. Die Pauschalen beinhalten die Eintritte am Samstagabend in ein erstklassiges Kammerkonzert im Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth und zu einem herausragenden klassischen Konzert in einer der schönsten Barock-Basiliken Europas am Sonntagnachmittag (Eintrittskarte der 1. Preiskategorie).

Ein Willkommensdrink ist neben dem Besuch des neuen Klostermuseums mit Bibliothek, Theater- und Kaisersaal, einer Basilikaführung am Samstagnachmittag, dem Besuch eines Orgelkonzerts in der Basilika am Samstagnachmittag sowie dem Eintritt in das Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth bereits in den Pauschalen enthalten.



Die Pauschalen sind zu folgenden drei Terminen buchbar:

* 20. – 24. Juni: Am 23. Juni wird Anton Bruckners „Adagio aus dem Streichquintett in F-Dur“ sowie die „Symphonie Nr. 7.“ vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Leitung seines Chefdirigenten Vladimir Jurowski aufgeführt.

* 18. – 22. Juli: Am 21. Juli erklingt Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“ mit dem Münchner Bach-Orchester und Bach-Chor unter seiner neuen künstlerischen Leiterin Johanna Soller.

* 12. – 16. September: Am 15. September wird Anton Bruckners „Te Deum“ sowie Franz Schuberts „Symphonie Nr. 8 (Große C-Dur-Symphonie) die Kuppel der Basilika in vollen Klängen erfüllen. Beide Werke werden von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken und des Philharmonischen Chor München unter der Leitung des finnischen Dirigenten Pietari Inkinen aufgeführt.

Neben diesen Klassikern hat Ottobeuren zudem noch einiges zu bieten, wie zum Beispiel den Planeten-Rundweg, Kneippanlagen, einen18-Loch Golfplatz oder den Adventure Golf Park.

Weitere Informationen: Touristikamt Kur & Kultur Ottobeuren, Tel. +08332/9219-50, touristikamt(at)ottobeuren.de, www.ottobeuren.de. (BSZ)