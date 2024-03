Nach der erfolgreichen Premiere 2023 findet am 4. Mai 2024 der „2. Bavaria Königsmarsch Allgäu“ statt. Die Ultra-Wanderung führt über gut 41 Kilometer und rund 1000 Höhenmeter durch die Region „Schlosspark im Allgäu“ rund um Füssen und das benachbarte Schloss Neuschwanstein.

Der Startschuss zur Tour fällt um 7.00 Uhr in der Füssener Innenstadt. Von dort aus geht es auf Forststraßen und Single Trails über den Weißensee, den Alatsee im Faulenbacher Tal und den Alpsee zu Füßen der Königsschlösser hinein in die Ammergauer Alpen zum Berggasthaus Bleckenau, ehemals als königliches Jagdhaus erbaut, und dann via Füssen zum Wanderziel beim Festspielhaus Neuschwanstein am Forggensee. Wenn Wanderbeine und Kondition die Gesamtroute nicht durchhalten, gibt es unterwegs die Möglichkeit, die Tour auf 22 beziehungsweise 31 Kilometer zu verkürzen. Und wem die 41 Kilometer nicht reichen, der kann nach dem Zieleinlauf am Festspielhaus auf eigene Faust noch eine 29 Kilometer lange Runde um den Forggensee anschließen und sich damit für die Iron Lake Challenge Bavaria anmelden.

Dem Veranstalter Michael Raab und seinem Team ist wichtig, den Bavaria Königsmarsch Allgäu als nachhaltiges Wander-Event durchzuführen: Aus Naturschutzgründen ist die Teilnehmerzahl auf 300 Wanderfans begrenzt und es gibt keine Streckenmarkierungen in der Natur, sondern die Teilnehmer navigieren über Google Maps und spezielle Wander-Apps wie Komoot. Ausführliche Informationen und ein Anmeldeformular stehen auf www.königsmarsch.de/allgäu online. (BSZ)