Am 19. September 1949 gründete man im Reichssaal des Alten Rathauses in Regensburg den „Fremdenverkehrsverband Ostbayern“ als Dachorganisation für die beiden Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz. Seit 75 Jahren steht der Tourismusverband Ostbayern für Urlaub und Freizeit im Bayerischen Wald, Oberpfälzer Wald, Bayerischen Thermenland, Bayerischen Jura und in den Städten Ostbayerns.

„Wir machen Urlaub! Und zwar für die, die hier ihren Urlaub verbringen, aber auch für diejenigen, die hier leben und arbeiten“, sagt Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern e.V. (TVO), „75 Jahre sind eine Zeitmarke. Dafür danken wir all unseren Gästen, allen touristischen Akteuren, der Hotellerie und Gastronomie, den Erlebnisanbietern, zusammengefasst allen Unterstützern im Räderwerk der Freizeit- und Urlaubsbranche sowie den Kommunen und der Politik. Tourismus kann nur als Gemeinschaftswerk verstanden werden. Denn die Präferenz geben uns die Gäste nur, wenn wir sichtbar sind und ein überzeugendes Angebot vorlegen können“.

Urlaub in allen Varianten

Ostbayern ist gut aufgestellt. „Wichtig war uns über die Jahre hinweg, nicht Massen-, sondern Qualitätstourismus zu entwickeln. Aus hochwertigen Angeboten können wir eine höhere Wertschöpfung für die Region erzielen. Zugleich belasten wir die Region nicht mit übermäßigem Tourismus“, so Braun. Das vielfältige Angebot spreche viele verschiedene Urlaubstypen an. Besonders die Qualität der Hotellerie mit über 100 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, zahlreichen zertifizierten Ferienwohnungen und -häusern, aber auch Campingplätzen bringe der Region einen guten Ruf. Die Leuchtturmwege wie beispielsweise der Fernwanderweg Goldsteig oder der Fünf-Flüsse-Radweg sind weithin bekannt und beliebt. Braun hebt aber auch die positive Entwicklung im Städtetourismus hervor, der im Trend liege. Deutschlands erster Nationalpark, der Nationalpark Bayerischer Wald, ist einzigartig. Das Bayerische Thermenland ist heute das große Gesundheits- und Wellnesszentrum im Herzen des Kontinents. Auch die 16 Spitzenköche, die mit insgesamt 17 Michelin-Sternen sowie einem grünen Stern für Nachhaltigkeit dekoriert sind, haben in den letzten Jahren einen guten Boden in Ostbayern gefunden.

Positive Effekte aus dem Tourismus

Wichtigste Aufgabenstellung des TVO sei es, langfristig positive Effekte für alle am Tourismus beteiligte Menschen und Akteure zu erreichen. Tourismus schaffe heimatnahe Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung. Zugleich unterstütze die Tourismus- und Freizeitbranche die Infrastruktur der Orte. Braun legt daher großen Wert auf den touristischen Austausch in der Region: „Der Tourismusverband Ostbayern ist nicht nur ein Verband, sondern ein lebendiges Netzwerk aus vielen Verbandsmitgliedern und deren touristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Netzwerk und Kooperation unabdingbar

Innovation und ein agiler Tourismus sind Braun wichtig: „Unser touristisches Netzwerk ist essenziell. Mit Teamspirit geht vieles leichter und verschafft uns gegenseitig Freiraum. Das merkt man in der täglichen Arbeit, denn Tourismus muss Spaß machen, muss energetisch sein.“ Dabei sei es ebenso bedeutsam, Kompetenz gemeinsam aufzubauen und Wissen zu teilen. „Der Erfolg im Tourismus profitiert von gut informierten Akteuren. Dies gilt für die harten Fakten ebenso wie für die informelle Vernetzung“, ist Braun überzeugt. „Wir alle stehen am Steuerrad einer positiven Branche. Doch vieles wandelt sich gerade. Wer sich resilient aufstellen will, muss auch wandlungsfähig sein. Dafür brauchen wir gerade jetzt personelle und finanzielle Ressourcen, die wir nur durch Kooperation und Zusammenschluss bündeln können.“ Braun weist auch auf die vielen Serviceleistungen, die der TVO im Marketing, in der Digitalisierung und im Onlinevertrieb bietet, hin. Denn eines bleibe bestehen, Urlaub und Erholung seien wertvoll für die Menschen. Diese wollen authentisch reisen und schätzen guten Service und das Gefühl, umsorgt zu werden, ebenso wie digitalen Service. Die gemeinsame Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung mit einem Plus an persönlicher Betreuung sei ein wichtiger Aspekt für die erfolgreiche Vermarktung.

Urlaubs-, Wirtschafts- und Entwicklungsräume

Urlaubsräume und Wirtschaftsräume überschneiden sich. “Tourismus speist sich aus den freiwilligen Leistungen der Landkreise und Kommunen. Mit Blick auf die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir in Bayern eine verbindliche Finanzierung für die touristischen Strukturen schaffen”, sagt Braun mit Blick auf die Politik. „Unsere Urlaubsgebiete sind traditionsreiche Identifikations- und Wirtschaftsräume, gleichwohl auch Entwicklungsräume. Wir sehen dies als Chance, das Thema Nachhaltigkeit mit dem starken Hintergrund des ländlichen Grundverständnisses auszubauen”, fasst Braun zusammen. Werteorientiert und kooperativ sieht Braun einen positiven Weg in die touristische Zukunft. (BSZ)