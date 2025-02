Oma, Opa, Osterferien

Ferien mit den Großeltern: Daran denken Kinder später oft gern zurück. Doch zunächst sind Ideen gefragt. Wohin soll es gehen? Wie gelingt die richtige Mischung aus Erlebnis und Entspannung für alle Beteiligten? Auch bezahlbar soll es sein. Ein Tipp für die Osterferien kommt aus der Brückenregion zwischen Sachsen und Brandenburg: Rätsel- und Entdeckertouren im Lausitzer Seenland. Gleich drei spielerische Entdeckungsreisen durch Technikgeschichte und Tierwelt können Enkel und Großeltern in und um Hoyerswerda unternehmen. Senftenberg lockt mit einer kuriosen Schlossanlage und autofreien Seerundwegen. Der Findlingspark Nochten südlich von Weißwasser mit einer riesigen Parklandschaft zum Toben und Entspannen.

Hoyerswerda: Rätselratend durch Energiefabrik, Computermuseum und Zoo

Die Energiefabrik Knappenrode ist einer der imposantesten Zeitzeugen des Industriezeitalters – und eines der spannendsten Museen der Lausitz. Mit Schutzhelm auf dem Kopf erkunden die Besucher die riesigen Hallen der ehemaligen Brikettfabrik, in denen noch die originalen Pressen, Siebe und Förderbänder stehen. Licht- und Toninstallationen machen den Rundgang zum immersiven Erlebnis. Der Forscherrucksack, der an der Kasse gegen Gebühr ausgeliehen werden kann, macht Kinder und Jugendliche zu Nachwuchswissenschaftlern. Ausgestattet mit vielfältigen Werkzeugen und Materialien lüften sie die Geheimnisse der Fabrik, führen Experimente und Messungen durch, lösen Rätsel und Aufgaben. Die Großeltern dürfen dabei helfen.

Auch das Zuse-Computer-Museum (ZCOM) in Hoyerswerda gewährt aufschlussreiche Blicke in die Vergangenheit. Sein Thema ist die atemberaubende Evolution der Digitaltechnik. Highlight ist eine originale Zuse Z22, einer der ersten serienmäßig produzierten Röhrencomputer überhaupt. Es ist ein tonnenschwerer Koloss, der mit Lochstreifen gefüttert wird, reichlich Wärme produziert und Ergebnisse per Fernschreiber ausgibt! Weltweit gibt es nur noch wenige Exemplare. Auch hier können Neugierige auf Entdeckertour gehen: Die etwa einstündige Museumsrallye lädt technikbegeisterte Großeltern und Enkel zum Erkunden und Knobeln zwischen den ausgestellten IT-Fossilien ein. Das dazugehörige Rätselheft ist gegen eine kleine Schutzgebühr an der Kasse erhältlich.

Der Zoo Hoyerswerda, direkt am Schloss gelegen, gehört zu den kleineren Zoos in Deutschland. Trotzdem haben hier etwa 130 verschiedene Tierarten ein Zuhause gefunden, darunter Exoten wie Weißhandgibbons, Schneeeulen und Krokodile. Mit großem Sandspielplatz, Streichelgehege und Erlebnisfütterungen ist der Zoo besonders kinderfreundlich. Eine anregende Kombination aus Spiel, Bewegung und Naturerlebnis verspricht der Rätselkoffer, der gegen Gebühr an der Kasse ausgeliehen werden kann. Kinder und Erwachsene erkunden damit auf der Suche nach den Lösungen kniffliger Rätsel das gesamte Gelände. Dabei werden Konzentration und Gedächtnis gefordert – und davon profitieren nicht nur die Junioren!

Tipp: Den Tieren ganz nah: Etwa acht Kilometer nordöstlich von Hoyerswerda liegt Bauernhof und Ferienunterkunft Terra Nova am Rande des Spreetaler Sees. Familien kommen hier in liebevoll eingerichteten Ferienzimmern unter. Spielplätze, Ponyreiten und Möglichkeiten zum Streicheln der zutraulichen Hoftiere gehören zum Landabenteuer dazu!

Senftenberg: Auf Schlosstour und Rätselradrunde

Auch Senftenberg und Umgebung laden zu aufregenden Erkundungstouren: Einer der erstaunlichsten Orte in Brandenburg ist Schloss & Festung Senftenberg. Ein barockes Schloss ist hier von dicken Erdwällen und Bastionen aus der Renaissance umgeben. Ein Schloss in einer Festung: Das ist selten in Deutschland! Ein modernes Museum erzählt die Geschichte des Ortes und präsentiert die sorbische Kultur. Unter dem Schloss gibt es sogar ein Schaubergwerk! Highlight für Kinder ist die Rätsel-Tour durch die Festung – ein interaktives Abenteuer, das die Geschichte der Anlage auf spielerische Weise erlebbar macht. Dabei tauchen die kleinen Besucher in die Geheimnisse der alten Festung ein, lösen knifflige Aufgaben und entdecken verborgene Orte. Die Schatzkarte dafür ist an der Museumskasse erhältlich.

Entspannt aktiv: Das versprechen die breiten, asphaltierten Rundwege um die Lausitzer Seen. Großeltern und Enkel können hier, ungestört vom Autoverkehr, die Natur genießen. Eine Rätsel-Rundtour per Fahrrad um den Senftenberger und Geierswalder See macht den erstaunlichen Wandel des Lausitzer Seenlands vom Bergbaurevier zum Urlaubsparadies zum Erlebnis. Der Rätselflyer dafür ist in den Touristinfos in Senftenberg und Hoyerswerda erhältlich. Sportliche Kinder und Senioren schaffen die etwa 37 Kilometer lange Tour um beide Seen an einem Tag. Genussradler teilen die Runde auf zwei Tagestouren auf.

Tipp: Die passende Unterkunft bietet der Familienpark Senftenberger See. Naturnahe Feriendomizile mit hauseigenem Sandstrand laden dort zum entspannten Familienurlaub! Für Unterhaltung sorgen Spielplätze, Trampoline, Minigolf, Kegelbahn und Sportplätzen. Eine Regenwettervariante für die Jüngsten ist der Indoorspielplatz „Froggi-Klupp“. Auch in den Ferienwohnungen im Haus Hummel, im Senftenberger Ortsteil Lieske am Sedlitzer See, kommen Gäste familienfreundlich unter: mit eingezäuntem Garten mit beschattetem Spielbereich, hauseigener Sauna sowie Scheune mit Tischtennisplatte.

Findlingspark Nochten: Ab ins Abenteuer Eiszeit

Ein weltweit einmaliges Projekt der Landschaftsarchitektur ist der Findlingspark Nochten, 30 Kilometer westlich von Hoyerswerda. Mehr als 7000 (!) Findlinge wurden hier zu sieben liebevoll gestalteten und aufwendig bepflanzten Gartenlandschaften mit Brücken, Hügeln und Bächen arrangiert. Die Erwachsenen genießen Gartenkunst und Blütenpracht, die Kinder den Freiraum zum Toben und Entdecken. Parkmaskottchen Skandi und Waldelfe Erika führen auf interaktiven Erlebnispfaden durch das 20 Hektar große Gelände. An der Kasse ist ein Park-Quiz für Kinder von vier bis elf Jahren erhältlich! Das Highlight für die Kleinen ist der Abenteuerspielplatz mit Höhlen, Labyrinth, Schöpfbrunnen und Wasserspielplatz. Eine Regenoption ist das zugehörige Besucherzentrum mit Restaurant sowie einer Erlebnisausstellung zum Thema „Abenteuer Eiszeit“. (BSZ)

Infos unter www.familienurlaub-lausitzerseenland.de.