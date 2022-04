Ostern im Allgäu

Ostern im Schnee oder wandern im Tal, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Urlaub: Skifahrende können sich noch auf den Pisten auspowern. Oder aber beim Wandern im Tal entdecken, wie sich der Frühling Bahn bricht. Für Familien gibt es naturnahe, erlebnisreiche Angebote, wie beispielsweise der Forschertag Frühlingserwachen im Naturpark Nagelfluhkette. Ganz gleich ob oben oder unten, die wärmende Sonne tut gut. Den Schnee- und Pistenbericht, Veranstaltungen und Urlaubsangebote finden sich gebündelt auf der allgaeu.de



Der nächtliche Frost und der Schneefall in den letzten Tagen garantieren gute Pistenverhältnisse. Selbst Langlaufen ist in Balderschwang noch möglich. In Grasgehren, am Ifen und Fellhorn/Kanzelwand laufen die Lifte noch bis Ostern, am Nebelhorn bis Mai. Tagesaktuell sind die Pistenverhältnisse einsehbar unter allgaeu.de/schneebericht.



Während die Gipfel weiß leuchten, färbt sich das Tal grün. Beste Bedingungen, um die Fahrradsaison zu eröffnen. Zur Planung hält die Allgäu GmbH Kartenmaterial und Servicematerial bereit. Im Gelände sorgt eine ausgezeichnete Beschilderung für Orientierung. Interessant für Familien ist der Forschertag Frühlingserwachen im Naturpark Nagelfluhkette. Auch der tierische Spaziergang in Marktoberdorf „Lust auf Schaf“ erklärt viel Hintergründiges.



Das Allgäu hält eine ganze Reihe von unterschiedlichen Angeboten in den Osterferien bereit. Sie reichen vom Forschertag Frühlingserwachen Naturpark Nagelfluhkette über Brotbacken im Bauernhofmuseum bis hin zu Naturkundliche Familienführung in Leutkirch. Eine gute Übersicht aller Angebote findet sich unter naturnah.allgaeu.de.



Genussvoll auf der Radrunde Allgäu oder, sofern der Schnee geschmolzen ist, ein wenig mehr Höhenmeter sammeln auf den Strecken von Naturbiken Allgäu/Tirol: Auf rad.allgaeu.de finden sich alle Touren mit Streckenbeschreibungen. Die Wiesengänger Route der Wandertrilogie Allgäu eignet sich gerade im Frühjahr: In der Ferne leuchtet die weiße Gipfelkette.



Die Buchungslage im Allgäu schaut für Urlauber und Urlauberinnen gut aus: Wer schnell ist, findet in jedem Bereich die passenden Angebote der familiengeführten AllgäuTopHotels, der privat geführten Gastgeber mit Herz und "Mir Allgäuer" - Urlaub auf dem Bauernhof. (BSZ)