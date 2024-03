Osterzauber in Kitzbühel

Die Osterzeit in Kitzbühel steht für mehr als nur erstklassige Ski-Angebote. Vom 22. März bis zum 7. April 2024 lädt die beliebte Alpenregion Einheimische sowie Besucher ein, das Osterfest unter dem Motto „Natur, Tradition und Geschichten“ in einem stimmungsvollen Ambiente zu feiern und zu genießen. Zahlreiche traditionelle Osterbräuche prägen das Osterfest in Kitzbühel und der Region, ebenso wie ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für KulturliebhaberInnen, Familien sowie erlebnisreiche Aktivangebote für Natur- und Sportbegeisterte.

Ein Höhepunkt der Osterzeit sind die bunten Ostermärkte in Kitzbühel sowie in den umliegenden Gemeinden Reith, Aurach und Jochberg. Der Kitzbüheler Oster-Genussmarkt (23. und 30. März) ist die perfekte Gelegenheit Produkte lokaler Produzenten und Bio-Bauern zu erwerben – Nachhaltigkeit und Regionalität stehen hier im Fokus. Auf dem Jochberger Ostermarkt (23. März) warten besondere Schätze wie traditionelles Kunsthandwerk, Spielwaren und handgemachte Osterdekoration. Vielseitige Angebote wie Palmbuschenbinden, Bogenschießen und Kinderprogramm laden mit Spiel und Spaß zum österlichen Beisammensein vor malerischer Alpenkulisse. Auch der Palmsonntags-Markt (24. März) im Wildpark Aurach lädt zum Bummeln ein und lässt mit traditionellen Osterspezialitäten, regionalen Produkten und Kinderprogramm keine Wünsche offen.

Die Schützenkompanie „Viertl Reit" sorgt am Wochenende 23./24. März in Reith und Jochberg mit dem Ostereierschießen für traditionelle Unterhaltung. Liebhaber der klassischen Musik von Johann Sebastian Bach können sich auf das herausragende Osterkonzert in der Kitzbüheler Stadtpfarrkirche freuen, das am Abend des Ostersonntags stattfindet. Für weiteres musikalisches Vergnügen sorgt das traditionelle Frühjahrskonzert der Musikkapelle Aurach im Rasmushof ebenfalls am Ostersonntag. Auch inspirierende Ausstellungen zum Thema „Blumen“ oder antiken Osterdekorationen versprechen eine faszinierende Entdeckungsreise

Viel geboten ist während der gesamten Osterzeit auch für Familien mit Kindern: Von Puppenaufführungen und Tiergeschichten-Lesungen der Märchenerzählerin Uschi Krabichler bis hin zu Jutta’s Streichelzoo im Hotel Rasmushof, Wildtierfütterungen im Wildpark Aurach und Ponyreiten im Kitzbüheler Stadtpark gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen für unvergessliche Familienmomente. Basteln mit Blumen, Korbflechten, Ostereierfärben nach altem Brauch mit Naturmaterialien, ein Workshop zur Vogelfutterherstellung, der Osternest-Backworkshop und Kinderschminken auf dem Ostermarkt machen Spaß, beflügeln die Kreativität und geben hilfreiche Tipps für Groß und Klein.



Sportbegeisterte können sich auf ein umfangreiches Angebot an erlebnisreichen Aktivitäten vor traumhafter Bergkulisse freuen. Zu den Highlights zählen neben unterschiedlichen Wanderungen mit Guide ein Einführungskurs in den Biathlonsport (25. März), die Vollmondwanderung (25. März) bei der sich Interessierte mit Natur- und Bergwanderführer David über Mythen und Sagen alter Kulturen und Himmels- und Sternenkonstellationen austauschen können sowie eine geführte Schneeschuhwanderung mit anschließender Zipfelbobfahrt (25. März). Interessante und spannende Einblicke gibt auch die geführte Nachtwanderung (3. April) oder das Ziegentrekking (4. April), bei dem Teilnehmende bei einer geführten Tour mit einer Ziegenherde die Natur genießen können.

Während der gesamten Osterzeit (22. März bis 7. April 2024) können Gäste täglich an der Wildtierfütterung im Wildpark Aurach teilnehmen, stimmungsvolle Kutschfahrten durch die frühlingshafte Region unternehmen oder unterschiedliche Ausstellungen besuchen. (BSZ)