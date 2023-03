Osterzeit im Fichtelgebirge

Wer rund um die Osterfeiertage Entspannung und Ruhe sucht, aber gleichzeitig Lust auf abwechslungsreiche Ausflugsmöglichkeiten, bunt verzierte Brunnen und sogar ein Osterhasendorf hat, ist im Fichtelgebirge hervorragend aufgehoben.

Bunt geschmückte Osterbrunnen

Jedes Jahr rund um Ostern werden die Brunnen vielerorts im Fichtelgebirge farbenfroh dekoriert. Besucher freuen sich über kunstvoll gestaltete Gebilde, die zumeist mit hunderten, handbemalten Eiern, Papierbändern und Blumenschmuck verziert sind. Girlanden und Fichtenzweige winden sich um Brunnentröge oder werden zu Gerüsten und Kronen geflochten, an denen die Eier befestigt sind. Dem in der Osternacht, der Auferstehungsnacht, geweihten Brunnenwasser wird eine besondere Wirkung zugeschrieben und so werden auch heute noch am ersten Mai Äcker und Wiesen mit dem Osterwasser bespritzt, damit es eine reiche Ernte gibt.

Osterhasendorf im Fichtelgebirge

Das beschauliche Silberbach im Landkreis Hof wird alljährlich zum Osterhasendorf. Entlang der Hauptstraße begrüßen die Gäste dann zahlreiche von den Dorfbewohnern aus Heu gefertigte Osterhasen. Die Strohtiere tragen Kostüme und bilden einzelne Dorf-Szenen nach – die Schule mit Hasenkindern, die Hasenfeuerwehr oder die dörfliche Hasen-Gemeinschaft – und machen Silberbach zu einem Besuchermagnet. Gestalterin der Hasenwelt ist Elke Eckardt, beim Aufbau helfen alle Dorfbewohner. Um die Bedeutung des Osterfests zu vermitteln, wird die biblische Ostergeschichte nachgestellt, aber auch Szenen des weltpolitischen Geschehens, die Eckardt und die Dorfgemeinschaft bewegen, werden thematisiert – wie zum Beispiel die Bedeutung der Landwirtschaft.

Familienaktivitäten und Ausflüge rund um die Osterzeit

Im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel ist am Ostersonntag und Ostermontag zwischen 13 und 17 Uhr der Osterhase zu Gast. Neben dem Erleben der Waldtiere, suchen die Kleinen im Wildpark nach versteckten Osterüberraschungen. Zudem gibt es ein buntes Programm mit einer Kinderanimateurin. Der Eintritt zum Park ist an beiden Tagen für Kinder bis 13 Jahre kostenlos. Der Bürgerliche Landschaftsgarten nahe der Festspielstadt Wunsiedel ist Europas größtes Felsenlabyrinth und Nationales Geotop. Ein Rundwanderweg im Felsenlabyrinth auf der Luisenburg verspricht einen erlebnisreichen Ausflug für Groß und Klein. Während des Aufstiegs passieren Wanderer gigantische Granitblöcke, enge Felsspalten, kleine Schluchten und beeindruckende Aussichtspunkte. Ein ganz besonderes Ereignis wartet kurz vor dem Gipfel – die Teufelstreppe. Diese abenteuerliche Wegführung mit 30 steinigen Stufen zwingt nahezu jeden Besucher dazu, sich zu bücken.

Der Dendrologische Garten in Bad Berneck widmet sich im Unterschied zum Botanischen Garten den Gehölzen. Seltene Bäume und Sträucher stehen im Mittelpunkt dieser Parkanlage, die auf dem Gebiet eines mittelalterlichen Bergwerks liegt. Das exotische Paradies wurde Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt und mit Bäumen aus der ganzen Welt bepflanzt. Baumfans bewundern hier beispielsweise bis zu 150 Jahre alte Rot- und Zerreichen, Douglasien, Esskastanien, Pyramideneichen sowie orientalische Fichten. Ein Lehrpfad mit Schautafeln zu den botanischen Raritäten führt die Besucher durch das am Hang liegende Gelände. Auch Aktivurlauber und Gourmetliebhaber kommen im Fichtelgebirge während der Zeit rund um Ostern voll auf ihre Kosten. Denn das bestens ausgebaute Wander- und Radwegenetz hält für jeden Gast und jedes Fitnesslevel die passende Route bereit. Nach der Tour warten fränkische Köstlichkeiten wie Sauerbraten mit Lebkuchensoße oder Kräuterspezialitäten in den zahlreichen Gasthöfen und Restaurants auf die Wanderer und Radler.



Eine Übersicht über die Aktivitäten, Veranstaltungen und Ausflugsmöglichkeiten rund um Ostern im Fichtelgebirge gibt es unter www.fichtelgebirge.bayern/ostern. (BSZ)