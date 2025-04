Perfekte Lage und Ausstattung

Auf einem energetischen Kraftplatz liegt das Viersterne-Superior-Hotel Panorama Royal, das mit viel Herzblut an einem Ort geschaffen wurde, an dem der Gast Energie, Kraft und Lebensfreude mit allen Sinnen erleben kann. Schon beim Betreten des Hauses spürt man die belebende Atmosphäre und die positive Energie, die von der herrlichen Lage am Sonnenplateau von Bad Häring ausgeht.

Gelebte Herzlichkeit, einladender Luxus bis ins kleinste Detail und eine mehrfach ausgezeichnete exzellente Küche – unter anderem mit drei Hauben von Gault & Millau – machen den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis.

Die großzügige „High End Relax Dream World“ erfüllt auf über 7500 Quadratmetern alle Wünschen nach maximaler Erholung. Doch Wellness bedeutet im Panorama Royal weit mehr als nur Entspannung. Mit dem ganzheitlichen Gesundheitsansatz „Our Way of Healing“ bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Körper, Geist und Seele in Einklang. Dazu gehören auch exklusive Angebote an wohltuenden Massagen, luxuriöse Kosmetik- und Beautybehandlungen sowie hochwertige medizinische Anwendungen unter dem Namen „Schönheit Royal“.

Neben all diesen Annehmlichkeiten kann man nahe Wörgel aber auch gut tagen und feiern. Denn Seminare und Tagungen im Panorama Royal bieten viele Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Die Lage mit toller Weitsicht über das Inntal hilft klare Gedanken zu fassen und neue Ideen zu entwickeln.

Je nach Art der Veranstaltung könne man aus bis zu vier Seminarräumen in unterschiedlichen Größen wählen. Den größten Raum stellt der Festsaal dar, der bis zu 200 Personen in Kinobestuhlung Platz bietet und mit Bühne und Beleuchtungstechnik ausgestattet ist.

Alle Seminarräume haben außerdem freien Zugang zum Panoramagarten, sind lichtdurchflutet und bieten jeglichen Komfort um großartige Gedanken zu entwickeln.

Aber nicht nur perfekte Räumlichkeiten und optimale Tagungstechnik machen eine Veranstaltung im Panorama Royal zu einem Highlight, sondern auch umfassende Aktiv- und Rahmenprogramme, die zu einem guten Teamgeist beitragen. Ob Indoor- oder Outdoor, ob Sommer- oder Winter, stehen umfangreiche Möglichkeiten für ganz individuelle Aktivitäten zur Disposition. (FHH)