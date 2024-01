Pfrontens Fasching auf Kufen

Am 10. und 11. Februar 2024 erreicht die Narrenzeit in Pfronten im Allgäu mit zwei verrückten und zugleich ursprünglichen Veranstaltungen ihren Höhepunkt. Die hölzernen Hörnerschlitten, Schalengge genannt, dienen als fahrbarer Untersatz für die rund 200 Teilnehmer des Schalengge-Rennens am Faschingssamstag. Das jährliche Gaudirennen am Tag danach ist Pfrontens kunterbunte Alternative zum klassischen Faschingsumzug – nur deutlich kurioser und natürlich auf Kufen.

33. Kappeler Schalengge-Rennen am 10. Februar 2024

Noch bis in die 1960er-Jahre wurden in Pfronten auf den Schalenggen Heu und Holz von den Bergwiesen und Wäldern ins Tal transportiert. Damit sich der Aufstieg mit den schweren Gefährten lohnte, belud man diese möglichst voll, was wiederum die Rückfahrt ins Tal zu einer Herausforderung machte. Für diese Aufgabe bedurfte es nicht nur Geschicklichkeit, sondern ein gut harmonierendes Team: Der Vordermann zeichnete für die Navigation verantwortlich, der Hintermann für die Sicherung der Ladung und das Bremsen. Am Faschingssamstag ab 12 Uhr wird diese Tradition beim alljährlichen Schalengge-Rennen wieder aufgegriffen. Bis zu 200 Männer und Frauen wagen sich dann in Zweierteams an die ein Kilometer lange Abfahrt im Pfrontener Ortsteil Kappel. Einige davon in verrückten Kostümen, die „Originaler“ hingegen in traditioneller Kleidung sowie einem mit Heu oder Holz vollbeladenen Hörnerschlitten. Besucher dürfen sich nicht nur auf das verrückte Rennen, spektakuläre Stürze, sondern auch auf kulinarische Leckereien freuen.

Gaudirennen am 11. Februar 2024

Jedes Jahr an Faschingssonntag lädt Pfronten zur wohl verrücktesten Faschingsveranstaltung im Allgäu: dem Gaudirennen. Hier zählt ausnahmsweise nicht Schnelligkeit, sondern Einfallsreichtum. Je kreativer der fahrbare Untersatz, desto höher die Chance hier als Sieger den Wettbewerb zu verlassen. Einzige Voraussetzung: Kufen, um den Hang an den Sonnenliften in Pfronten-Röfleuten meistern zu können. Doch nicht nur die Schlitten ziehen die Blicke auf sich, auch bei der Wahl der Verkleidungen mangelt es den Teilnehmern nicht an Ideen. Insgesamt 30 Teams und zahlreiche Zuschauer werden zu dem Pfrontener Spaß-Event erwartet. Für die Verpflegung vor Ort sorgt die Feuerwehr von Pfronten-Röfleuten. Nach dem Rennen steigt dann die große Gaudiparty mit allen Faschingsfans im Partyzelt. (BSZ)