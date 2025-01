Pistenspaß und lässiger Luxus

Im März 1965 wurde Obertauern zum Drehort für den zweiten Beatles-Film Help und die berühmteste Band der Welt posierte inmitten der schneebedeckten Bergkulisse Obertauerns. Im ehemaligen Hotel Marietta gaben die Beatles dann ein spontanes Konzert, welches bis heute der einzige Auftritt der Pilzköpfe in Österreich bleiben sollte. An diese Tage erinnern jetzt insgesamt drei Denkmäler, eine Beatles Statue auf der Piste am Kirchbühel-Lift, ein Nachbau des Flügels an der Grünwaldkopf Bergstation und vier Statuen der Musiker vor dem Hotel Edelweiss. Diese stellen eine beliebte Kulisse für Urlaubsfotos dar.

Zum 60-jährigen Jubiläum veranstaltet der Tourismusverband Obertauern vom 6. März bis zum 1. Mai 2025 eine Eventreihe: Besucherinnen und Besucher können sich auf Highlights wie skifahrende Beatles-Doubles, Coverband-Konzerte und Kamingespräche mit Zeitzeugen freuen. Selbstverständlich wird auch der Film Help gezeigt. Der Tourismusverband Obertauern wird sich in das „Home of Beatles“ verwandeln und die Gäste können sich auf eine exklusive Ausstellung mit Fotografien sowie originalen Exponaten der damaligen Zeit freuen.

Obertauern liegt rund 90 Kilometer südlich von Salzburg auf 1740 Meter Seehöhe, inmitten der Radstädter Tauern. Das schneereichste Skigebiet Österreichs startet auf 1630 Meter und reicht bis auf eine Höhe von 2313 Meter. 8 Kilometer nördlich befindet sich auf 1009 Meter Höhe der Ort Untertauern. Auf der Südseite des Passes ist Tweng auf 1233 Meter im Salzburger Lungau ebenfalls 8 Kilometer von Obertauern entfernt.

Durch seine besondere geografische Lage hat Obertauern das Glück, sowohl große Schneemengen von Norden als auch Schneefälle vom Süden abzubekommen. Gepaart mit der Höhenlage macht das den Ort zur schneereichsten Wintersportdestination Österreichs mit einer durchschnittlichen maximalen Schneehöhe von 264 Zentimetern. Eine weitere Besonderheit: Die Berge rund um Obertauern bilden die Form einer Schüssel. Das bedeutet, dass man Hänge in allen Expositionen vorfindet, und wenn man möchte, den ganzen Tag in der Sonne Skifahren kann.

Was Obertauern abseits der Pisten auszeichnet, ist sein unkompliziertes und unaufgeregtes Ambiente. Wer sich für eines der überwiegend familiengeführten Hotels entscheidet, bucht herzliche Gastfreundschaft gleich mit. Das gilt auch für die zahlreichen Gastronomiebetriebe, weshalb es viele Familien mit Kindern nach Obertauern zieht, weil sie sich in dieser Umgebung besonders wohlfühlen.

Rund 100 Kilometer Pisten und viel freies Gelände werden Wintersportlern jeden Anspruchs und Könnens gerecht. 61 Kilometer der Pisten sind nach internationalem Standard als leicht (blaue Pistentafeln), 35 Kilometer als mittel (rote Pistentafeln) und 4 Kilometer als schwierig (schwarze Pistentafeln) deklariert.

26 Seilbahn- und Liftanlagen sind rund um den Ort zu einem Skizirkus angelegt. Das Auto kann während des Winterurlaubs stehen bleiben, denn die Lifte sind direkt von den Unterkünften aus mit Skiern erreichbar. Es gilt Ski In & Ski Out. Von jedem Einstiegspunkt aus kann das gesamte Skigebiet umrundet werden – die sogenannte Tauernrunde. Elf verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in das Skigebiet verhindern lange Warteschlangen an den Liftanlagen und machen den Einstieg ins Skigebiet so bequem wie möglich.

Mittwochs beginnt der Liftbetrieb bei der Gamsleiten I Sechser-Sesselbahn, Achenrainbahn und der Zehnerkarbahn bereits ab 8.30 Uhr. Die sieben höchsten Punkte im Skigebiet Obertauern sind Bestandteil der famosen Super 7 und dazu eine selektive Abfahrt bei der jeweiligen Seilbahnanlage (gekennzeichnet mit S7), es sind: Seekareckbahn, Panoramabahn, Hundskogelbahn, Plattenkarbahn, Schaidbergbahn, Gamsleitenbahn 2 und Zehnerkarbahn. Die Liftanlagen ermöglichen das Abfahren sämtlicher Pisten, entweder im Uhrzeigersinn (rote Tauernrunde) oder gegen ihn (grüne Tauernrunde), bis man wieder am Ausgangspunkt ankommt.

Jeden Montag und Donnerstag von 19 bis 22 Uhr ist die Edelweissbahn für den Nachtskilauf geöffnet. Die Pistenlänge beträgt 1,5 Kilometer. Akzeptiert werden Skipässe mit einer Gültigkeit von mindestens 1,5 Tagen. Darüber hinaus gibt es Zeitmessstrecken am Sonnenlift 3, an der Schönalmbahn, am Schrotteralmlift und am Kirchbühellift. Geschwindigkeitsmessstrecken befinden sich an der Zentralbahn mit Fotoanlage und an der Grünwaldkopfbahn.

Ein Hotel, das Wert auf Freiheit legt

Es gibt gute Gründe, weshalb es in jedem Winter vor allem Familien mit Kindern nach Obertauern zieht. Für Anfänger bietet die Region sieben Ski- und Snowboardschulen, die sich liebevoll um die kleinen Skihaserln kümmern. Passend dazu gibt es das Erlebnisareal „Bobby Land“, in dem sie spielerisch das Skifahren lernen. Fortgeschrittene bevorzugen den Bibo-Bär-Familienskipark mit drei verschiedenen Pisten unterschiedlichen Anspruchs, während alle Kids, die schon sicher auf Skiern oder Snowboard stehen, die rund 60 Kilometer mit Blau als leicht markierten Pisten unter ihre Bretter nehmen.

Sie ist Respekt einflößend. Die Rede ist von der Gamsleiten 2. Sie ist die ultimative Challenge für alle, die den besonderen Kick suchen. Als eine der steilsten Pisten Europas haben selbst Könner unter den Ski- und Snowboardfahrern Respekt vor dem tiefschwarzen Run, da die Piste aufgrund der Witterungsbedingungen nur in unregelmäßigen Abständen präpariert werden kann und daher immer wieder aufs Neue zur großen Herausforderung wird. Bei Neuschnee wird die ganze Piste zu einem langem Powder Run. Bereits die Bergfahrt mit dem nostalgischen 2er-Sessellift ist ein Erlebnis für sich.

Neben Skifahren kann man in Obertauern unter anderem aber auch Langlaufen, Rodeln, Snowbiken, Airboarden (auf dem Bauch liegend, mit dem Kopf voran, flitzt man talwärts. Die Hightech-Luftkissen federn Unebenheiten zwar ab, dennoch erfordert die spektakuläre Sportart Mut und Geschicklichkeit) oder sich beim Biathlon versuchen.

Obertauern ist nicht nur wegen seiner Schneesicherheit privilegiert, auch die Dichte an kulinarischen Angeboten ist beeindruckend. In der verschneiten Winterlandschaft servieren über 50 Hütten und Restaurants ihren Gästen die Vielfalt im Salzburger Land. Dabei wird auf regionale Produkte großen Wert gelegt, die raffiniert und abwechslungsreich miteinander kombiniert werden. Lokale Spezialitäten stehen ebenso auf den Speisekarten wie außergewöhnliche Gourmetkreationen.

Ob traditionelle Kasnock’n, eine herzhafte Frittatensuppe, schmackhafte Germknödel oder der unvermeidliche Kaiserschmarrn: Die Küche von Obertauern ist ehrlich und bodenständig, fantasievoll und vielfältig, aber immer authentisch. Grandiose Ausblicke auf Zehnerkarspitze, Hundskogel und Co gibt es gratis dazu. Außerdem gehört die älteste Skihütte Österreichs zu Obertauern. Die Achenrainhütte am Gamsleiten gibt es seit fast 100 Jahren.

In Obertauern findet auch Österreichs größte Schatzsuche im Schnee statt, das Gamsleiten Kriterium. Am 12. April findet die 17. Ausgabe des Gamsleiten Kriteriums statt. Wieder mehr als 1000 Goldgräber werden dann nach 30 vergrabenen Schatzkisten mit kostbarem Inhalt – attraktive Sachpreise – suchen. Der Hauptpreis ist ein rund 60 000 Euro teures Auto, dessen Autoschlüssel in einer der tief vergrabenen Schatztruhen liegt.

Natürlich gibt es in Obertauern jede Menge an Übernachtungsmöglichkeiten – rund 150 Hotels, Pensionen, Jugendhotels, Ferienwohnungen, Privatzimmer, Appartements und Selbstversorgerhütten. Davon haben zwei Hotels fünf Sterne, zehn Hotels gehören zur Kategorie Vier-Sterne-S, zahlreiche Hotels sind mit vier und drei Sternen klassifiziert.

Eines dieser Vier-Sterne-Häuser ist das PlacesHotel by Valamar, das ehemalige Hotel Marietta, wo, wie bereits erwähnt, die Beatles ihr einziges, wenn auch inoffizielles Österreich-Konzert – zum Geburtstag eines Crewmitglieds – gaben. Das Originalschlagzeug ist nach wie vor im Hotel ausgestellt.

Valamar ist als größtes kroatisches Tourismusunternehmen vor allem bekannt für seine hochwertigen Hotel- und Ferienresorts entlang der Adriaküste. Das Unternehmen hat sich aber mittlerweile auch in Österreich einen Namen gemacht. In Obertauern betreibt Valamar drei Hotels, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ob Luxus, Lifestyle oder gemütliches Familienhotel – das Valamar-Portfolio in Obertauern hält für alle die passende Unterkunft bereit.

Die 120 Zimmer und Suiten des Places im modernen alpinen Style sprechen vor allem ein junges und junggebliebenes Publikum an. In der Lounge- sowie in der Rooftop-Bar mit einer sensationellen Aussicht sorgen wechselnde DJs für coole Beats und entspannte Après-Ski-Stimmung. Direkt im Herzen von Obertauern bietet das Hotel eine perfekte Kombination aus lässigem Luxus, verspielten Details und beinahe direktem Zugang zu den Skipisten. Darüber hinaus verfügt das Haus über ein eigenes Parkhaus, allerdings sind die Stellplätze für die Autos sehr eng.

„Mit diesem einzigartigen Lifestyle-Konzept ist es uns gelungen, mehr als nur einen Ort zum Entspannen nach einem ereignisreichen Skitag zu schaffen“, ist Verena Radlgruber-Forstinger, Geschäftsführerin der Valamar A GmbH & Asset Companies, überzeugt.

Das Interior-Design des Hotels zeichnet sich durch ein gefälliges Zusammenspiel aus hellen Holzmöbeln mit dunklen Metallelementen und cognacfarbenem Leder aus. Türkise Farbakzente erinnern an die mediterrane Herkunft Valamars, kuschelige Felle und Strickdetails sorgen für Gemütlichkeit. Ein 80 Quadratmeter großer Indoorpool und das umfangreiche Spa-Angebot sind nach einem ausgiebigen Skitag Balsam für Körper und Seele.

Das Places Obertauern by Valamar ist das neueste Mitglied der Marke Places des kroatischen Anbieters sowie das erste seiner Art in den Alpen, das modernen und alpinen Lifestyle mit Unterhaltung, aber auch Entspannung und Genuss verbindet. Nach Auskunft von Valamar wurde es für „Freigeister und Bergliebhaber geschaffen, die nach einem Tag auf der Piste mehr als nur einen Ort zum Ausruhen suchen – es ist der Ort, um sich mit anderen neugierigen Menschen zu treffen“.

Das Hotel legt eigenen Angaben zufolge Wert auf Freiheit. Der Gast kann sich an einem tollen und äußerst üppigen sowie schmackhaften Frühstücks- und Abendbuffet laben, kleines Manko, die Speisen und Gerichte sind leider des Öfteren nicht mehr allzu warm, was der Buffetform geschuldet ist. „Unser neues und besonders flexibles Verpflegungskonzept kennt keine strikten Regeln, wenn es ums Essen geht. Jeder Gast entscheidet immer individuell, ob und wo er essen möchte. Sei es im eigenen Restaurant, in der Lounge-Bar oder auch außerhalb. Das ist die Freiheit, die sich Gäste im Urlaub wünschen“, ist Radlgruber-Forstinger überzeugt. Sollte man es nicht zum Abendessen schaffen, kann der Gast ein Tagesguthaben von 30 Euro für Essen oder Getränke in den hauseigenen Bars verwenden.

Auch Spaß wird im Places großgeschrieben. Es gibt einen 400 Quadratmeter großen Unterhaltungsbereich – Fun pur für alle Altersgruppen, wie etwa das Multimedia Game Lounge & Theatre, klassische Spiele, die Game Lounge mit Großbildschirm, das Softplay Spielzimmer für Kinder und viele weitere Angebote.

Die sogenannten Places Insider versorgen die Gäste mit coolen Geheimtipps in der Region und der Snow Mastermind weiß Bescheid, wo die besten Abfahrten zu finden sind.

Obertauern und das PlacesHotel by Valamar bieten im Winter für Groß und Klein eine Fülle an Möglichkeiten und Aktivitäten, Urlaub in vollen Zügen zu genießen. (Friedrich H. Hettler)