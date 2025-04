Radeln in der Wildkogel-Arena

270 Kilometer Tauernradweg, 1000 Kilometer MTB-Routen im Nationalpark Hohe Tauern und 3 Pässe: Die Nationalparkgemeinden Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel bringen Genussradler, Rennradfahrer und (E-)Bike-Freaks auf Achse.

Ob radelnde Familien, Straßenfahrer oder (E-)Biker: In der Wildkogel-Arena kommen alle auf ihre Kilometer. Durch Neukirchen und Bramberg schlängeln sich parallel zur Salzach die ersten Etappen des Tauernradwegs von Krimml bis Passau. Eine gute Gelegenheit für Genussradler und Familien, auf einer fast ebenen Strecke die Schönheit des Oberpinzgaus vom Sattel aus zu erkunden. Alle paar Kilometer gibt es idyllische Orte zu entdecken und naturbelassene Nationalparktäler wie die Sulzbachtäler oder das Habachtal. Rennradler haben hochalpine „Bergwertungen“ am Gerlospass, am Pass Thurn und auf der traumhaften Großglockner Hochalpenstraße vor dem Lenker, mit Steigungen bis zu 15 Prozent. Zwischen den Hohen Tauern und den Kitzbüheler Alpen spannt sich ein Netz von 1000 Kilometer Mountain- und E-Bike-Routen und damit weit mehr als in jeden noch so ehrgeizigen Biker-Urlaub passen.

Um einiges leichter sind dagegen die geführten E-Bike-Touren mit professionellen Guides im Rahmen des WildkogelAktiv-Wochenprogramms. Die Runde auf dem Tauernradweg bis nach Krimml und über 400 Höhenmeter hinauf ins Krimmler Achental braucht zwar Ausdauer, aber der Blick auf die Krimmler Wasserfälle und das malerische Hochtal mit dem mächtigen Dreiherrengletscher am Talschluss entlohnen für alle Mühen. Auch die geführten E-Bike-Touren ins Mühlbachtal, das Dürnbachtal und die malerischen Nationalparktäler sparen nicht mit Belohnungen fürs Auge an jeder Wegbiegung.

Auch ohne Begleitung gut machbar ist der Wildkogel Bike-Rundtrail. Von der Talstation der Wildkogelbahn in Neukirchen führt die Route über die Gensbichlalm zur Bergstation. Während Radler und E-Bike im Aussichts-Bergrestaurant ihre Akkus laden, gleitet der Blick vom schönsten Aussichtsberg des Oberpinzgaus über die Welt der Dreitausender zwischen Großvenediger und Großglockner. Über die Smaragdbahn-Bergstation geht es danach hinunter nach Bramberg. Bis zu 13 Prozent Steigung sind auf der fast 30 Kilometer langen Tour zu bewältigen. Der Wildkogel ist ebenso für E-Bike-Höhentouren ideal. Nach der Auffahrt mit den Bergbahnen Wildkogel locken beispielsweise die Baumgartenalm oder die Steineralm. Mit der Nationalpark SommerCard haben Biker das Ticket für die Bergbahnen Wildkogel in der Tasche. Unten an den Flanken des Wildkogel sind die drei Sonnseittäler Mühlbach-, Dürnbach- und Trattenbachtal zu empfehlen. Durch Wälder, entlang von Bergbächen und über sanfte Höhen geht es hinauf zu malerischen Almen mit traumhaften Ausblicken in die Hohen Tauern.

Doppeltes Naturerlebnis

Die Anfahrt mit dem E-Bike – die letzten Höhenmeter bis zum Gipfelkreuz zu Fuß: (E-)Bike & Hike verspricht in der Wildkogel-Arena doppelten Naturgenuss für Sportler. So rücken entlegene Hochtäler, malerische Bergseen, weite Gletscher und imposante Gipfel näher. Am Ende der Bikestrecke beginnt die Marschroute auf den Gipfel, etwa auf der Tour mit dem Bike auf den Wildkogel und zu Fuß auf den Frühmesser-Gipfel. Auch anspruchsvolle Dreitausender im Nationalpark Hohe Tauern können bei so einem „alpinen Duathlon“ einfacher erreicht werden. Eine großartige Tour im Doppelpack führt beispielsweise in die Venedigergruppe am Ende des Habachtals. Die E-Bike-Tour bis zur Moar Alm (1410 m) endet im Talschluss, mit anschließender Bergtour zur neuen Thüringer Hütte (2240 m) und weiter über die Larmkogelscharte auf den Larmkogel (3017 m). Ein außerordentliches Naturerlebnis ist auch die (E-)Bike-Tour zur Postalm (1691 m) am Talschluss des Obersulzbachtals. Als Ziele für den Fußmarsch bieten sich dann Kürsingerhütte (2558 m) und Keeskogel (3291 m) an. Mountain- und E-Bikes zum Leihen gibt es bei mehreren Anbietern in der Wildkogel-Arena. Alle Infos zu Touren, Hütten und Wetter sind abrufbar in der App „Wildkogel tipps2go“. (BSZ)

www.wildkogel-arena.at