Regensburg boomt

Der Tourismus in der UNESCO-Welterbestadt Regensburg bricht 2024 alle Rekorde: 1,365 Millionen Übernachtungen - so viele Gäste haben noch nie in der Domstadt übernachtet. Besonders auffällig: Die Zahl internationaler Besucher wächst rasant.

Die mittelalterlichen Gassen, die Donau und der Charme der Altstadt - immer mehr Menschen wollen Regensburg erleben. Mit über 750.000 Gästeankünften im Jahr 2024 hat sich die Stadt weiter als einer der großen Tourismusmagneten Bayerns etabliert. Durchschnittlich 1,8 Tage verbringen Besucher in der Donaustadt, bevor sie weiterziehen - viele von ihnen kommen wieder.

Nach wie vor sind deutsche Gäste mit 76 Prozent die wichtigste Besuchergruppe. Doch auch Reisende aus dem Ausland entdecken Regensburg für sich. Besonders Österreicher und Niederländer zieht es vermehrt in die Stadt, gefolgt von US-Amerikanern, die mit beachtlichen Zuwachsraten auf Platz drei der internationalen Gästegruppen klettern.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Mit durchdachten Marketingstrategien und kreativen Angeboten hat sich Regensburg gezielt als Reiseziel positioniert. Die Kampagne "Regensburg | R | leben" sorgte national wie international für Aufmerksamkeit. Formate wie der Podcast "Regensburg Lauschtour" oder die beliebten Spaziergang-Broschüren kamen bei Gästen hervorragend an und machten das Stadtentdecken noch erlebnisreicher.

Auch in den angrenzenden Auslandsmärkten zahlt sich das Engagement aus: Seit 2021 nimmt die Stadt gezielt Niederlande, Italien und Tschechien ins Visier - und die Zahlen geben ihr recht. Kooperationen mit der Bayern Tourismus Marketing GmbH, dem Tourismusverband Ostbayern und der Deutschen Zentrale für Tourismus sorgen dafür, dass Regensburg auf allen Kanälen präsent ist.

Nachhaltigkeit spielt für viele Reisende eine immer größere Rolle - und Regensburg hat die Zeichen der Zeit erkannt. Die "Nachhaltigkeitsoffensive für den Regensburger Tourismus" wächst stetig: 35 Partnerbetriebe engagieren sich bereits, und mit dem TourCert-Zertifikat zählt Regensburg nun zu den ersten "nachhaltigen Reisezielen" Deutschlands.

Ein weiteres Highlight: Die Stadt wurde mit dem Siegel "Reisen für Alle" ausgezeichnet und setzt damit ein klares Zeichen für Barrierefreiheit. Auf der neu gestalteten Website www.regensburg-nachhaltig.de finden Besucher nun alle nachhaltigen, fairen und regionalen Angebote der Stadt auf einen Blick.

Nicht nur im Sommer strömen die Gäste nach Regensburg. Festivals, Konzerte und Kunstinstallationen sorgen ganzjährig für Besucherströme. Bestes Beispiel: Die Immersive-Art-Installation "Enlightment" oder das Jazzfestival "Sparks & Visions", die auch in der Nebensaison für volle Hotels sorgen. Und der Blick nach vorn? 2025 wird Regensburg erneut Gäste aus aller Welt empfangen. Die Erfolgsstory der Donaustadt ist noch lange nicht zu Ende. (obx)