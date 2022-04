Saisonstart zwischen Sahara-Staub und Schnee

Weder Sahara-Staub noch Schnee im April konnten das LEGOLAND Deutschland davon abhalten, mit viel Spaß und Action in eine ganz besondere Saison am vergangenen Wochenenede zu starten. Dieses Jahr heißt es nämlich: Happy Birthday – Das LEGOLAND wird 20.



Nach zwei Jahren, in denen der Park erst Wochen später in die neue Saison starten durfte,

öffneten sich die LEGOLAND Tore dieses Jahr endlich wieder pünktlich zum geplanten Saisonbeginn – sehr zur Freude der vielen Gäste, aber auch der Mitarbeiter, die in den letzten Wochen und Monaten den Park auf Hochglanz gebracht und Fahrgeschäfte auf Herz und Nieren geprüft haben.



Mit dabei am Saisonstart war natürlich auch LEGOLAND Geschäftsführerin Manuela Stone, die selbst auf ein besonderes Geburtstagsjahr blickt: Sie ist von Beginn an in dem Familienfreizeitpark dabei. „Für mich ist das ein besonderes Jahr. Nicht nur unser LEGOLAND Deutschland feiert seinen runden Geburtstag. Ich selbst bin seit 20 Jahren hier an Bord und freue mich, dass wir jedes Jahr aufs Neue unsere Besucher mit tollen Neuheiten und Bewährtem begeistern können“, erzählt Stone. Sie fing 2002 im Gastronomiebereich an, verantwortete diesen viele Jahre und leitet nun seit 2019 die Geschicke von oberster Stelle des Parks.



Der Familienfreizeitpark hat sich über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt und erobert die Herzen von LEGO Fans aller Generationen jede Saison auf unvergessliche Art und Weise: Im MINILAND etwa haben 140 Modelldesigner eine Welt aus über 23 Millionen LEGO Steinen geschaffen, bei der es stets neue Details zu entdecken gilt. Neun weitere Themenbereiche laden zu Abenteuern mit der ganzen Familie in den Welten der Kinderhelden ein. So können mutige Mittelalter-Fans auf dem Rücken des Feuerdrachen durch das LAND DER RITTER fliegen, NINJAGO Fans kämpfen an der Seite von Meister Wu und seinen Schützlingen gegen das Böse in der LEGO NINJAGO WORLD und selbst die Kleinsten haben riesigen Spaß bei der Kanu X-Pedition oder dem ersten Flug am LEGOLAND Flughafen. (BSZ)