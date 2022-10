Schaurig-schön

Gruselige Gestalten, unheimliche Begegnungen, schaurige Attraktionen – wie die

neu gestaltete Geisterbahn – machen Halloween auch in diesem Jahr zu einem besonderen Erlebnis im Skyline

Park. Kaum eine andere Zeit zieht die kleinen und großen Geister, Hexen und Ritter so magisch an. Schon bevor

die Stunde der Geister beginnt, treiben ungewöhnliche Gestalten ihr Unwesen im bayerischen Freizeitpark.

Wir feiern mit Ihnen Halloween im Skyline Park und laden Sie zu gespentisch-lusigen Tagen ein, die allerlei

Überraschungen bereithalten. Bei uns beginnt Halloween schon am Tag, denn schließlich sollen auch die Kleinsten

Gelegenheiten haben, beim mystischen Treiben mit dabei zu sein.



Wenn wir Halloween im Skyline Park feiern, liegt das Erntedank-Fest schon einige Wochen zurück. Doch einige

Früchte und Früchtchen schaffen es wie von Zauberhand, sich dennoch in unsere fantasievolle Deko einzuschleichen

– darunter natürlich jede Menge Kürbisse, die die Besucher aus ihren leeren Augenhöhlen böse anfunkeln.

Wenn dann noch der Nebel über den Park hinwegzieht und die Tage kürzer und dunkler werden, ist

das ansonsten so heimelige Park-Areal kaum mehr wiederzuerkennen.



Neben den Live-Erschreckern die durch den Park und in der Geisterbahn flanieren, sind es die Vampire, Hexen,

Ritter und andere fantasievolle Gestalten, vor denen Sie sich in Acht nehmen sollten. Die Cosplay-Figuren und

andere Walk-Acts werden in diesem Jahr wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen, wie vielfältig und erschreckend

Fantasiegestalten sein können. Hartgesottene Horrorfans dürfen sich über das neue Shadow-Camp der

Skyfans.de freuen. Es ist nichts für schwache Nerven und zu viel wird an dieser Stelle auch nicht verraten.



Auch die kleinen Halloween-Fans kommen an den Aktionstagen voll auf ihre Kosten. Neben zahlreichen Attraktionen

für junge Geister und Hexen, kann sich der unerschrockene Nachwuchs in das dunkle Portal begeben

und beim interaktiven Abenteuer mitmachen. Empfohlen wird das Gruselmaze für Kinder ab 5 Jahren. Beim

Kinderschminken können sich die Kleinsten in gruselige Gestalten verwandeln lassen. Und die ganze Familie

kommt ins Staunen, wenn an ausgewählten Tagen jeweils um 18:45 Uhr zum Abschluss eines Halloweenausflugs

ein spektakuläres Hochfeuerwerk den Himmel in ein buntes Farbenmeer taucht. Davor gibt es jeweils um

17:45 Uhr eine Fackelwanderung durch den Park für die ganze Familie. Treffpunkt ist auf der Eventwiese.



Wer sich die Halloween-Sause im Freizeitpark von oben anschauen möchte, kann natürlich auch zur Geisterzeit

seinen ganzen Mut zusammennehmen und den Allgäuflieger oder das Sky Wheel besteigen, um den am Boden

bleibenden Gruselgestalten vergnügt zuzuwinken. Also auf die Kostüme, fertig, los – und viel Vergnügen beim Halloween-Spaß im Skyline Park (www.skylinepark.de). (BSZ)