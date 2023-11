Schneeabenteuer und Wohlfühlmomente

Klingt es nicht verlockend, an einem der schönsten Salzkammergut-Seen, inmitten von Natur und Ruhe, entspannte Wintertage zu verbringen? Direkt am Ufer des Fuschlsees legt Ebner´s Waldhof am See seinen Gästen eine vielfältige Winterwelt zu Füßen: Aktiv sein nach Lust und Laune, Spaß haben mit Freunden und Familie, Wellness und Genuss inmitten einer malerischen Berg- und Seenlandschaft. Bei Familie Ebner und ihrem Vier-Sterne-Superior-Haus hat das Genießer-Leben Hochsaison.

Ebner’s Waldhof ist ein gewachsener Familienbetrieb, der immer schon Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt und gesetzt hat, betonen die beiden Ebner-Schwestern Stephanie Ouvrard und Daniela Kari, die gemeinsam das Haus führen. Das Hotel hat 125 Zimmer sowie Suiten, davon rund 95 Prozent mit Blick auf den Fuschlsee – aufgeteilt auf Stammhaus, Ansitz und Villa – und 19 Zimmer in dem auf dem Waldhof Areal stehenden Garni Haus Sonnleiten. Die Ebner-Schwestern bezeichnen diese Unterkunft als „unser Bibliotel“, das allen Bücherfreunden gewidmet ist. Denn das Haus Sonnleitn verfügt über einen Bestand von mehr als 6000 Büchern.

„Endlich daheim“ ist nicht nur ein Slogan. Es ist das Lebensgefühl, das den Waldhof erfüllt. In einem Flair aus Geborgenheit und familiärer Leichtigkeit kosten Hotelgäste den Winter ganz nach ihren Vorstellungen aus. Ob Schnee fällt oder nicht, darüber machen sich Gäste des Waldhofs keine Gedanken. Denn in der Natur aktiv sein, Ausflüge unternehmen und sich verwöhnen lassen, das hat im Ebner´s Waldhof immer Saison.

Kostenloses Langlaufequipment

Ob beim sportlichen Langlaufen – das Langlaufequipment gibt es kostenlos im Hotel zum Ausleihen und der Einsteigerkurs ins klassische Langlaufen ist ebenfalls frei –, beim genüsslichen Winterwandern oder bei der Hüttengaudi auf der Waldhof Alm – unbeschwerte Stunden tun einfach gut. Ebner´s Waldhof am See ist Mitglied bei „Cross Country Ski Holidays“ und bietet den Langläufern erfahrene Guides und natürlich auch, wie bereits gesagt, professionelle Ausrüstung. Keine Sorge, hier muss man kein Spitzensportler sein, betont auch Daniela Kari. Wer es einfach einmal ausprobieren möchte, ob ihm das Gleiten auf den Loipen Spaß macht, ist hier genau richtig. Darüber hinaus können Winterfreunde die Natur und Landschaft beim klassischen Wandern oder auf Schneeschuhen genießen.

Hoch über dem See liegt die Postalm, wo sich die schönsten Höhenloipen des Salzkammerguts befinden. Faistenau, nur wenige Minuten von Fuschl entfernt, gilt als das Langlaufdorf schlechthin. Der Waldhof-Shuttle bringt die Langläufer dorthin, wo sie auf dem glitzernden Plateau der Sonne entgegenlaufen.

Aktiv sein, das kann im Ebner´s Waldhof am See jeder nach seinem Geschmack, ob Indoor oder Outdoor. Das Haus bietet, so Daniela Kari, einen guten Mix von beidem an. Jeder Gast soll die Gelegenheit haben Dinge einfach einmal auszuprobieren. Die Aktivguides sind auf alle Fälle immer zur Stelle. Ihre Winterwanderungen führen zum Beispiel in idyllische Landschaften rund um den Fuschlsee. Wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht und die Wintersonne scheint, dann schöpfen Körper und Geist frische Energie. Unberührte Pfade erkunden die Schneeschuhwanderer. Mit den Schneeschuhen spazieren sie durch den tiefen Schnee und kommen der Natur besonders nahe. Das Programm der Waldhof-Guides steckt voller Möglichkeiten, Wintertage aktiv zu erleben.

Ein kurzer Spaziergang führt vom Vier-Sterne-Superior-Hotel auf die Waldhof Alm. Die urige Alm liegt am Rande eines üppigen Waldes. Wer die Tür zur Waldhof Alm öffnet, wird von Geselligkeit empfangen. Schön, dass Irmi hier oben immer eine köstliche Stärkung parat hat. Vor der Hütte wird gerodelt und im Schnee getobt. Oder man trifft sich zum Eisstockschießen und Tubing.

Die kleinen Skifahrer haben hier oben ebenfalls ihren Spaß. Ein Zauberteppich bringt sie den Skihügel hinauf – der Waldhof hat sogar eine eigene Schneekanone, bericht Daniela Kari. Wer bei so viel frischer Luft Hunger bekommt, der kehrt ein. Die Kasnocken sind ein Gedicht, ganz zu schweigen von der Brettljause, dem Schweins-Bratl, dem Germknödel und dem flaumigen Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster.

Wer Kraft tanken und eine schöne Zeit verbringen möchte, der ist am Fuschlsee auch in schneearmen Wintern gut beraten und nicht fehl am Platz. Unzählige Möglichkeiten rund um Ebner´s Waldhof laden zum gemütlichen Spazieren und Wandern ein. Durchatmen an der frischen Luft, Schritt für Schritt die Natur erleben und zur Ruhe kommen.

Abwechslung wird

ganz groß geschrieben

Jetzt in der Adventszeit bietet sich ja geradezu der Wolfgangseer Advent an. Die Häuser und Straßen in St. Gilgen sind mit hunderten rot-golden leuchtenden Adventkerzen geschmückt. Liebevoll dekorierte Stände sind alleine schon einen Besuch wert und laden zum Verweilen ein. Die gemütliche Atmosphäre lässt sich bei hausgemachten Punschkreationen und weihnachtlichen Leckereinen hervorragend genießen. Besonders gemütlich ist es in der geheizten, liebevoll dekorierten Weinlaube.

In St. Wolfgang sollte man sich die einzigartige Salzkammergutkrippe mit über 70 lebensgroßen Figuren, die im Ort verteilt sind, nicht entgehen lassen. Besondere Stimmung entsteht jeden Mittwoch, wenn’s dumpa wird im Dorf, dann erlischt das elektrische Licht für einige Stunden und ganz St. Wolfgang wird in Kerzenschein getaucht.

Salzburg und das Salzkammergut mit all ihren Höhepunkten und Sehenswürdigkeiten sind ganz nah. Oder Bad Ischl, die Kulturhauptstadt 2024, entdecken und auf den Spuren des Kaisers wandeln – am besten fragen

Unternehmungslustige an der Rezeption im Waldhof nach den besten Tipps für abwechslungsreiche Touren und Tage.

Aber wieder zurück zu Ebner’s Waldhof. Ein wohliges Reich der Erholung, der Tiefentspannung und Schönheit eröffnet das Waldhof Spa. Endlich aufatmen, sich vom warmen Wasser eines Kräuterbads umspülen lassen, aromatische Saunaaufgüsse spüren, individuelle Massagen, hochwertige Behandlungen und eine sagenhafte Ruhe genießen. Familie Ebner achtet schon lange auf einen verantwortungsbewussten und schonenden Umgang mit Ressourcen.

Das Frühstück und Abendessen wie auch der Mittags-Snack sowie die Nachmittagsjause werden in der Gütl Stub´n – eine Art Arkadenhof, der der Salzburger Getreidegasse nachempfunden ist – serviert wird. Vielleicht schneit es draußen, während in dem gemütlichen Restaurant bei Kerzenlicht gespeist wird. An der neuen SeeBar wartet am Ende eines Wintertags am Fuschlsee ein „Absacker“, ein gutes Gespräch an der Bar, ein paar Seiten im Lieblingsbuch lesen oder einfach nur den Tag mit einem guten Glas Wein ausklingen lassen.

Ebner’s Waldhof ist ein tolles Haus. Das Personal ist kompetent, freundlich und zuvorkommend. Hier kann man als Gast so richtig die Seele baumeln lassen und relaxen, aber auch aktiv sein, wenn einem danach der Sinn steht.

(Friedrich H. Hettler)