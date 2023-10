Schneespaß das ganze Jahr über

Der Hintertuxer Gletscher sorgt das ganze Jahr über für Schneespaß. Ab Dezember kommen die 204 Kilometer Pisten der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 in Fahrt. Traum­pisten, faszinierende Natur und moderne Technik garantieren das beste Skierlebnis in Österreichs Alpen.



Nirgendwo in Österreich startet der Skiwinter so bald wie in Tux-Finkenberg (www.tux.at). Im Betterpark geht das wahrscheinlich früheste Snowpark-Opening Europas über die Rampen: das Hintertux Park Opening fand vom 6. bis 8. Oktober statt. Wenn dann Anfang Dezember die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 voll in Fahrt kommt, machen 204 Kilometer Pisten jeden Skitag zum unvergesslichen Erlebnis.

Die steilste präparierte Piste Österreichs, die sechs Kilometer lange Talabfahrt „Schwarze Pfanne“ und die 60 Kilometer lange Gletscherrunde: Sie zählen zu den absoluten Musts bei Insidern. Dazwischen laden zig weitere Carving­- und Freeridehänge zum „Pulvern“ ein, der Betterpark Hintertux – der Penken Park, Buckelpisten und Speedstrecken zum „Performen“. Der pure Genuss am Skifahren und Snowboarden regiert überall den Skitag. Zum Zwischenstopp auf Sonnenterrassen und an Schneebars laden über 30 urige Hütten und Bergrestaurants bis in 3250 Meter Höhe. Top-moderne Anlagen bringen danach rasch weiter, darunter besonders viele 10er-Gondeln und 8er-Sesselbahnen, die höchstgelegene Zweiseilumlaufbahn der Welt am Hintertuxer Gletscher oder die Pendelbahn 150er-Tux zwischen Penken und Rastkogel. Im Tal sorgen neue Elektro-Sportbusse für gute Verbindungen. Unter dem Strich staubt die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 für das alles bei internationalen Skigebietetests immer wieder Bestnoten ab: Auf skiresort.de gab es für das Fünf-Sterne-Skigebiet auch 2023 wieder 5 von 5 Sternen bei Größe des Skigebietes, Pistenvielfalt, Bahnen und Schneesicherheit. (FHH)