Schwammerlsuchen in Dänemark

Im Naturpark Vesterhavet an der dänischen Nordsee sprießen im Spätsommer und Herbst die Pilze: Der Waldboden der großen Plantagen rund um die beliebten Ferienorte Blåvand, Henne Strand, Vejers Strand und Nymindegab ist voller leckerer Speisepilze wie Pfifferlinge, Steinpilze und Semmelstoppelpilze. Die Woche 39 vom 21. bis 28. September steht daher ganz im Zeichen dieser begehrten kulinarischen Schätze. Die Restaurants der Region kreieren zur „Svampeuge“ (Pilzwoche) besondere Pilz-Menüs, Natur-Guides vermitteln ihr Wissen auf kostenlosen Pilzwanderungen. Informationen zur Pilzwoche unter www.pilzwoche.de.

Der Naturpark Vesterhavet erstreckt sich auf 22.500 Hektar entlang der dänischen Nordsee zwischen Blåvands Huk und Nymindegab. Breite Sandstrände und Dünen- und Heidelandschaft machen die Region aus - ausgezeichneter Nährboden für viele Pilze. Die jährlich stattfindende Pilzwoche gibt Outdoorfans und Gourmets die Möglichkeit, an kostenlosen Pilzwanderungen teilzunehmen. Die Touren von NaturKulturVarde starten jeweils mit einer grundlegenden Einführung zu essbaren, ungenießbaren und giftigen Pilzen. Danach geht es auf Pilzsuche in den Plantagen von Oksby und Vrøgum. Im Anschluss an die Wanderung wird die Ausbeute genau geprüft und die Teilnehmer erhalten Tipps zur Verarbeitung der essbaren Pilze. Eine Vorab-Anmeldung zu den Wanderungen ist nicht erforderlich, mitzubringen sind lediglich ein Korb und ein kleines Messer. Für eine Stärkung im Anschluss kreieren die Restaurants Hr. Skov (Blåvand), Dine&Wine (Vejers) und Restaurant Vesterled (Vejers) die ganze Pilzwoche über besondere Menüs zum Thema. (BSZ)